快訊

又傳公車撞行人！北市信義區男子頭部破裂 身分待查急送醫

高雄槍擊釀1死1傷！警在現場發現「血腳印」 疑毒品利益釀殺機

高端、基亞涉內線交易 檢調搜索16處涉嫌人陸續到案

配合雁行專案聯新為急性腦中風主責醫院 掌握黃金時間

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園聯新國際醫院配合健保署北區業務組雁行專案以「急性腦中風」急重症聯防合作主責醫院。記者翁唯真／攝影
桃園聯新國際醫院配合健保署北區業務組雁行專案以「急性腦中風」急重症聯防合作主責醫院。記者翁唯真／攝影

桃園聯新國際醫院配合健保署北區業務組雁行專案以「急性腦中風」急重症聯防合作主責醫院，與桃竹苗25家醫院合作，積極配合分級醫療政策，院長許詩典表示，腦中風對於黃金時效相當重視，目前醫院共有5位具備取栓資格的醫師與醫療團隊，提供全天24小時、全年無休的腦血管治療服務，讓病人能在黃金時間內獲得痊癒機會，也減少失能發生。

「時間」是救治急性阻塞性腦中風的關鍵，愈早恢復血管暢通，就能減少腦部的損害。新竹縣有名83歲的患有輕微失智女性患者，某日下午突感全身無力及意識不清，送醫治療後，院方檢查後疑為腦幹梗塞，研判於顱內動脈血栓移除治療對象，醫師隨即循雁行專案急重症聯防合作機制，與聯新神經醫學中心值班醫師跨院諮商，並開始轉院流程，同時啟動腦中風醫療團隊及整備血管微創治療室。

病人抵達聯新醫院後實施核磁共振，確定為基底動脈阻塞，讓取栓總體治療時間僅135分鐘，成功維繫病人寶貴性命與腦部功能，出院後也下轉回地區醫院繼續追蹤治療，完成雙向轉診合作機制。

神經醫學中心副主任陳右緯指出，聯新神經醫學中心2005年致力建構「全方位中風中心」，在區域聯防的架構下，與合作醫療院所，雙向即時病況與照護資訊的溝通與討論，利於病患到院前完成手術準備，大幅縮短開始手術治療的時間。

陳右緯說，2022年迄今，符合健保規範完成顱內動脈取栓及靜脈血栓溶解治療病例數達81例，其中，符合雁行專案動動脈取栓治療的6位病人中，出院時預後良好可自行走動比例高達6成。

健保署北區業務組專門委員蔡秀幸表示，明年將再強化跨院際緊急轉診合作，擇定急性冠心症、急性腦中風、重大外傷疾病及高危險妊娠孕產婦等4項急、重症，大幅提升醫療可近性及品質。

腦中風 健保 醫師

延伸閱讀

中醫師近16年詐健保逾千萬元 嘉檢依詐欺起訴

低溫來襲急診患者增4成 心衰竭、腦中風都與「它」有關

寒流來襲！當心手腳冰冷、手麻、腳抽筋 醫教3步驟舒緩不適

赴日旅遊黃金時間恐剩不多！ 網紅提醒：大國準備再次崛起

相關新聞

機捷「老街溪站」號誌整合剩2個月 立委要求準時完成

桃園機捷延伸線老街溪站目前站體等相關設備已準備就緒，原預定今年底通車，不過老街溪站的號誌系統與其他站無法整合，目前號誌系...

翻轉「苗栗國」？為何他能拿下全縣議員最高票

選舉過後，跟曾玟學約在頭份近年的地標尚順育樂世界附近見面，這裡在前苗栗縣長劉政鴻的大力推動的造鎮計畫下，讓過去的紡織工廠搖身一變成為如今全苗栗最繁華的地帶。

選前政見兌現 張善政：明年老人四節禮金提高至2500

選前曾提出老人四節禮金加碼政見，桃園市長張善政今表示，為積極照顧老年市民，明年度老人四節禮金確定從2000元調高至250...

新竹縣元旦新啟用8處科技執法 AI自動判斷違規開罰單

新竹縣警察局宣布，轄內又將新增8處路口科技執法，將在明年1月1日啟用，屆時AI將會自動判斷違規行為，經員警確認違規事實後...

廚餘全回收成效好 桃園可透視垃圾袋政策取消

桃園市政府環保局推動可透視垃圾袋政策，原計明年元旦起實施，環保局今天說，由於「生熟廚餘全回收」政策實施後，廚餘分類成效良...

竹東社福中心義剪、煮湯圓 為弱勢家庭寒冬送暖

竹東社會福利服務中心為讓參與的家庭可以在寒冬中感受到一絲社會的溫情，近日特地媒合髮型設計師，為竹東鎮許多弱勢家庭義剪，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。