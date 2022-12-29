配合雁行專案聯新為急性腦中風主責醫院 掌握黃金時間

桃園聯新國際醫院配合健保署北區業務組雁行專案以「急性腦中風」急重症聯防合作主責醫院，與桃竹苗25家醫院合作，積極配合分級醫療政策，院長許詩典表示，腦中風對於黃金時效相當重視，目前醫院共有5位具備取栓資格的醫師與醫療團隊，提供全天24小時、全年無休的腦血管治療服務，讓病人能在黃金時間內獲得痊癒機會，也減少失能發生。

「時間」是救治急性阻塞性腦中風的關鍵，愈早恢復血管暢通，就能減少腦部的損害。新竹縣有名83歲的患有輕微失智女性患者，某日下午突感全身無力及意識不清，送醫治療後，院方檢查後疑為腦幹梗塞，研判於顱內動脈血栓移除治療對象，醫師隨即循雁行專案急重症聯防合作機制，與聯新神經醫學中心值班醫師跨院諮商，並開始轉院流程，同時啟動腦中風醫療團隊及整備血管微創治療室。

病人抵達聯新醫院後實施核磁共振，確定為基底動脈阻塞，讓取栓總體治療時間僅135分鐘，成功維繫病人寶貴性命與腦部功能，出院後也下轉回地區醫院繼續追蹤治療，完成雙向轉診合作機制。

神經醫學中心副主任陳右緯指出，聯新神經醫學中心2005年致力建構「全方位中風中心」，在區域聯防的架構下，與合作醫療院所，雙向即時病況與照護資訊的溝通與討論，利於病患到院前完成手術準備，大幅縮短開始手術治療的時間。

陳右緯說，2022年迄今，符合健保規範完成顱內動脈取栓及靜脈血栓溶解治療病例數達81例，其中，符合雁行專案動動脈取栓治療的6位病人中，出院時預後良好可自行走動比例高達6成。

健保署北區業務組專門委員蔡秀幸表示，明年將再強化跨院際緊急轉診合作，擇定急性冠心症、急性腦中風、重大外傷疾病及高危險妊娠孕產婦等4項急、重症，大幅提升醫療可近性及品質。