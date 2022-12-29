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寒冬送暖逾20年 掏腰包也號召企業萬分物資關懷弱勢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
趙正宇寒冬送暖準備1萬多分物資。圖／立法委員趙正宇服務處提供
趙正宇寒冬送暖準備1萬多分物資。圖／立法委員趙正宇服務處提供

立法委員趙正宇今天在桃園市八德區舉辦年度「寒冬送暖，宇您同在」，活動逾20個年頭，今年準備台灣製「多用途愛心圍巾」、食品等千箱物資，分送選區內103個單位轉送有需要的家庭。

趙正宇和團隊準備1萬6480分物資裝成1030箱，市價近百萬元，每年都是趙正宇自掏腰包，採購台灣製食材與日用品精神，拋磚引玉引來順牌製麵劉元順董事長、六甲子土地開發張義忠董事長、賴弘毅里長賢伉儷共襄盛舉，讓送暖物資種類與數量更豐富，趙正宇送給選區101個里辦公室及華山基金會八德、大溪站幫忙送給有需要的民眾。

趙正宇表示，前兩年新冠肺炎影響各行各業，協助弱勢家庭或獨居長者的公益團體受嚴重衝擊，因此希望透過舉辦寒冬送暖活動，號召社會關注弱勢。今年愛心物資特別請台灣知名廠商製作「多用途愛心圍巾」高成本、好品質，男女適用，可當圍巾披肩、小外套造型變化多。他也感謝太太及青年團菁英會成員與服務團隊合作，連兩天放下工作包裝物資，一同用愛前行。

趙正宇說，他的選區包括復興區幅員是桃園之最，復興區10位里長都會提前到八德參加活動，感謝他們的出席，讓活動更顯意義。

趙正宇寒冬送暖拋磚引玉，獲企業響應。圖／立法委員趙正宇服務處提供
趙正宇寒冬送暖拋磚引玉，獲企業響應。圖／立法委員趙正宇服務處提供

趙正宇 愛心 圍巾

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