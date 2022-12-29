機捷「老街溪站」號誌整合剩2個月 立委要求準時完成

桃園機捷延伸線老街溪站目前站體等相關設備已準備就緒，原預定今年底通車，不過老街溪站的號誌系統與其他站無法整合，目前號誌系統中的新舊ATS系統運輸已測試有進展，而時刻表及列車資訊系統仍在測試當中，已要求西門子公司明年2月26日前完成；桃園市長張善政、立委魯明哲質疑，距離測試完成剩2個月時間，期望交通部及西門子公司如期完成並點交桃捷公司，以避免延誤7月底老街溪站通車目標。

老街溪站的號誌系統與其餘站體由不同公司承攬，因系統不同導致列車要通過需透過車輛上裝載2公司系統，並透過軟體整合自動切換。上月22日蔡英文總統、交通部長王國材等人至老街溪站視察並了解號誌系統整合問題，王國材當時指出，希望明年2月可整合完成。

張善政、魯明哲、交通部次長胡湘麟等人前往視察目前進度，鐵道局北部工程處長郭林堯表示，目前已有車輛在A20至A22站試跑，而號誌系統中的新舊ATS系統運輸可切換，不過時刻表及列車資訊系統仍在測試當中，並積極和西門子公司討論。

魯明哲質疑，號誌系統剩2個月就要測試完成，之後要點交給桃捷公司員工來使用操作，時間相當緊湊，希望交通部跟西門子公司能攜手完成，避免延宕影響後續的通車時程；至於未有台北直達到中壢的列車相當遺憾。

張善政今上任後首次視察交通建設，對於競選期間被批不重視交通建設，他表示，今實地會勘以行動表示重視，將所有重點掌握後，絕對一步步的盯住進度，市府該配合的事情，也絕對不會逃避。

張善政說，號誌系統而軟體整合等技術面銜接好，移轉給桃捷公司後還需要人為的操作配合，相關的SOP上一定要訓練到完整無缺、滴水不漏不能出一些差錯，確保安全。

郭林堯說，系統都會自動切換，只是一個類似防呆裝置，需要人工簡易轉換，且行控中心也都會提醒列車司機員，若司機員沒轉換車輛也無法行走，因此車輛在行進當中相當安全。