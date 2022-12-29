新竹市周日辦元旦升旗典禮 封路管制路段看這裡

新竹市政府明年1月1日將在府前廣場舉辦2023元旦升旗典禮活動，是市長高虹安上任後首個元旦升旗典禮，當天將安排多項表演節目、早安市集等，歡迎民眾參與。市府今天也公布中正路封路管制資訊，提醒用路人多加注意。

市府指出，為迎接2023年的開始，新竹市政府明年1月1日上午7點30分，將於市府前廣場舉辦升旗典禮，當天國歌領唱安排Fantasia人聲樂團，跳脫以往制式化的升旗典禮，以新穎的人聲方式演唱，希望帶給市民朋友耳目一新感受。

另，也邀請晶晶兒童合唱團、社區照顧關懷據點VS MIKI兒童街舞的暖場表演，以及JF太鼓及鄭如鈞、范書雅、Jerry Workhouse三組歌手接力獻唱，周邊也集結20攤多樣、豐富早餐的「早安市集」，一起共度2023年「新之方向 竹夢踏實」的第一天。

市府指出，配合元旦升旗典禮活動，新竹市中正路（中央路至英明街）明天（30日）早上9點至傍晚5點管制外側一車道；中正路（中央路至世界街）、中山路（大同路至中正路）明年1月1日元旦清晨5點半至下午1點實施封路。

市府交通處呼籲，請前來參加「新竹市2023元旦升旗典禮」活動的民眾，請依指示及相關導引前往會場，並配合警察指揮並遵守交通安全規則，以維安全。