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五峰鄉公所跨年晚會 邀北原山貓演出

中央社／ 新竹縣29日電

五峰鄉公所今天表示，為迎接新的一年，31日辦跨年晚會活動，邀請歌手葉璦菱、羅美玲、北原山貓等演出，讓民眾欣賞原住民好聲音，也了解原住民文化。

五峰鄉公所提供新聞資料指出，31日在五峰鄉公所前辦「璀璨星光綻FUN、五峰最high跨年晚會」，要與民眾共同倒數，並與民眾一起帶著幸福與感恩的心，迎接新的一年。

鄉長秋維書向中央社記者表示，晚會除有原住民表演藝術團表演外，更邀請有原住民歌手演唱，不僅讓民眾一聽原住民的好歌喉，也了解原住民的文化，同時，宣傳地方特色，希望讓更多民眾能在活動下，認識五峰鄉進而帶動觀光，為地方創造更多經濟效益。

秋維書表示，感謝新竹縣長楊文科、新竹縣議員張益生以及五峰鄉民代表會主席秋美玉等，在各界協助下，促成跨年晚會活動，此外，今年也提供手機、機車等獎品，讓民眾摸獎，也盼在疫情逐漸解封的當下，藉由跨年活動歡樂氣氛，逐漸回歸正常生活。

跨年晚會 原住民 新竹

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