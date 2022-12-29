到超商也能借還書 新竹縣拚明年上半年啟動服務
提升圖書館服務品質亦帶動閱讀風氣，新竹縣政府成立「新竹縣公共圖書館發展委員會」，今天邀集全縣鄉鎮市長及公共圖書館館長召開會議，會中進行績優公共圖書館評鑑頒獎，湖口鄉立圖書館連2年榮獲特優；同時決議圖書館設備邁向數位智慧化，預計明年上半年將啟動竹縣公共圖書館超商借還書服務。
新竹縣長楊文科表示，他上任後擴大優良閱讀環境，透過跨域合作，開通新竹縣與新竹市、桃園市、台北市借閱證開通服務、3所大專院校合作互換借閱證服務，並整合新竹縣14所公共圖書館與國中小圖書館，建置學生樂讀卡；目前縣府也積極與便利商店，洽談超商借還書物流合作，期望在明年上半年啟動新竹縣公共圖書館超商借還書服務，讓民眾借書更便利。
竹縣公共圖書館發展委員會今在會議中擬定全縣公共圖書館短中期計畫，決議全縣館藏及設備積極導入RFID技術（無線射頻辨識Radio Frequency IDentification），將逐年完成全縣圖書資料智慧化，讓讀者能夠過自動借書機、APP等方式，自助完成借還書與查詢服務。
會中同時進行新竹縣111年度營運績效績優公共圖書館評鑑頒獎，文化局長李安妤表示，縣府邀請中央級評鑑委員，對於圖書館實地評鑑及書面審查，評分項目指標包含圖書館基礎建設及服務、營運規劃等，其中著重於讀者服務及閱讀推廣等項目，以檢討圖書館整體服務品質。
獲獎名單有：湖口鄉立圖書館充實閱讀設備及推廣優質閱讀服務，連續2年榮獲特優獎；北埔鄉立圖書館及竹北市立圖書館推廣在地閱讀，並結合校園，辦理創意閱讀活動，獲優等獎及甲等獎；芎林鄉立圖書館對於館舍環境改善，積極串聯鄰近學校推動閱讀，獲年度進步獎。
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