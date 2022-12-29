通霄海濱路人行道被停車爭議不斷 會勘後決議規畫改善

苗栗縣通霄鎮海濱路兩側寬敞地磚人行道，因通霄海水浴場落沒，原友善行人立意消失，平日行人使用率不高，加上台電通霄火力發電廠施工，鄰近又有醫院，停車需求大，人行道變相成為停車場，車輛違停爭議不斷；今天上午警方邀各方共同會勘，決議規畫改善人行道。

通霄警分局指出，112年春節連假期間通霄遊子返鄉人數眾多，通霄市區火車站周邊整建工程繁多，為能有效疏解新春期間通霄火車站附近車潮壅塞問題，避免屆時湧進大量人車，造成交通堵塞，今天上午邀集通霄鎮公所、地方民意代表、附近居民，共同會勘火車站週邊交通問題。

現場針對易違規停車路段，將加強號牌提示並補繪路面標線。另針對海濱路人行道常遭車輛違停爭議，因目前台電施工及通霄海水浴場暫停開放，行人使用率不高，決議將該人行道重新規畫改善，同時轄區派出所也會持續加強巡邏，針對連假期間白天及傍晚車流量較大時，若有需要，加派警察人員於路口執行交通整崗勤務，並將持續宣導火車站周邊禁止停車路段，加強取締違規停車。