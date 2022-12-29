人安基金會籌措寒士吃飽30經費 鍾東錦充當愛心大使

人安基金會多年來持續舉辦寒士吃飽30愛心尾牙宴，但今年因疫情及通膨，目前苗栗平安站活動經費籌募還未達4成，急需善款挹注，苗栗縣長鍾東錦今天特別充當「愛心大使」帶頭推廣活動，希望更多企業及善心人士投入愛心行列，讓寒士能在年節時感受社會溫情。

人安基金會苗栗平安站表示，鍾縣長關懷弱勢，12月初才將選舉補助款捐贈給縣內31個身障弱勢社團，他得知第33屆「寒士吃飽30」活動開跑在即，卻面臨經費不足窘境，剛上任就安排行程到平安站響應邀約，呼籲大眾支持，將社會的愛心伴隨寒士溫暖過年。

站長黃連進指出，人安．創世．華山基金會策略聯盟辦大型圍爐已30年，因受疫情影響，辦桌形式改為送禮，今年仍持續以親送方式辦理，提供寒士的年禮為易保存、易加熱、可即食且有年味的食品，有蒲燒鯖魚、櫻花蝦米糕、人參糯米雞、滷豬蹄花、嫩骨煲、肉鬆、白菜滷，苗栗地區將在春節前送出270份年禮及應急紅包，希望大眾支持，愛心專線037-357045。

鍾東錦上午由社會處長楊文志陪同，與縣議員余文忠、山城國際青年商會長曾群祐、台灣中油探採事業部執行長范振暉、苗栗縣社會福利促進協會理事長梅雯霞等人，共同響應寒士吃飽30活動；余文忠捐贈選票補助款7萬元、山城國際青商會捐贈百件石墨烯棉被、縣府及中油也各補助10萬元。