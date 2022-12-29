竹縣新增8處科技執法點 取締闖紅燈、超速等違規
新竹縣新增8處科技執法，包含竹北市、竹東鎮、新埔鎮等，將取締闖紅燈、超速等違規。縣長楊文科今天說，將自明年元旦正式取締，請民眾遵守交通規則，守護安全也守護荷包。
新竹縣政府發布新聞資料指出，明年元旦起，新增的8處科技執法地點，竹北市部分，包含文興路與自強南路口，取締闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、違規停車；中華路與興隆路口，取締闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、超速；中華路與中正東路口，闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、機車未兩段式左轉。
竹東鎮的中豐路與台68線路口，取締闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、超速；以及中興路與學府路口，取締闖紅燈、違規停車。新埔鎮褒忠路與文山路口，取締闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、超速。
楊文科主持道安會報表示，科技執法目的不在開罰取締，而是希望嚇阻違規行為，減少路段肇事風險，希望民眾務必遵守交通規則。
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