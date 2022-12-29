快訊

蔡總統31日召開國安會議聚焦2大議題 元旦談話說明

高雄行刑槍擊案…2男頭部中彈1死1命危 警在現場發現詭異點

「2024政治人物信任度」民調吊車尾 朱立倫說話了

竹縣新增8處科技執法點 取締闖紅燈、超速等違規

中央社／ 新竹縣29日電

新竹縣新增8處科技執法，包含竹北市、竹東鎮、新埔鎮等，將取締闖紅燈、超速等違規。縣長楊文科今天說，將自明年元旦正式取締，請民眾遵守交通規則，守護安全也守護荷包。

新竹縣政府發布新聞資料指出，明年元旦起，新增的8處科技執法地點，竹北市部分，包含文興路與自強南路口，取締闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、違規停車；中華路與興隆路口，取締闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、超速；中華路與中正東路口，闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、機車未兩段式左轉。

竹東鎮的中豐路與台68線路口，取締闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、超速；以及中興路與學府路口，取締闖紅燈、違規停車。新埔鎮褒忠路與文山路口，取締闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、超速。

楊文科主持道安會報表示，科技執法目的不在開罰取締，而是希望嚇阻違規行為，減少路段肇事風險，希望民眾務必遵守交通規則。

標誌 科技執法 新竹

延伸閱讀

大新竹垃圾怎麼燒？高虹安：以市民福祉最大化討論合作

喊話中央讓台知園區及科三計畫過關 楊文科：我太不服氣了

影／新竹縣長楊文科簽連任就職後首份公文 小內閣全體亮相

影／新竹縣長楊文科宣誓就職 強調大竹竹苗合作

相關新聞

翻轉「苗栗國」？為何他能拿下全縣議員最高票

選舉過後，跟曾玟學約在頭份近年的地標尚順育樂世界附近見面，這裡在前苗栗縣長劉政鴻的大力推動的造鎮計畫下，讓過去的紡織工廠搖身一變成為如今全苗栗最繁華的地帶。

選前政見兌現 張善政：明年老人四節禮金提高至2500

選前曾提出老人四節禮金加碼政見，桃園市長張善政今表示，為積極照顧老年市民，明年度老人四節禮金確定從2000元調高至250...

新竹縣元旦新啟用8處科技執法 AI自動判斷違規開罰單

新竹縣警察局宣布，轄內又將新增8處路口科技執法，將在明年1月1日啟用，屆時AI將會自動判斷違規行為，經員警確認違規事實後...

廚餘全回收成效好 桃園可透視垃圾袋政策取消

桃園市政府環保局推動可透視垃圾袋政策，原計明年元旦起實施，環保局今天說，由於「生熟廚餘全回收」政策實施後，廚餘分類成效良...

竹東社福中心義剪、煮湯圓 為弱勢家庭寒冬送暖

竹東社會福利服務中心為讓參與的家庭可以在寒冬中感受到一絲社會的溫情，近日特地媒合髮型設計師，為竹東鎮許多弱勢家庭義剪，同...

桃園生質能中心啟用 延至明年4月

桃園市僅1座欣榮焚化爐，垃圾處理量能不足，3座掩埋場剩餘容量趨近飽和，堆積如山的垃圾引發民怨，但觀音生質能中心運轉時間從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。