寒冬送暖 趙正宇贈物資箱助弱勢

無黨籍立委趙正宇舉辦寒冬送暖活動逾20個年頭，此次活動將16480物資裝箱成1030箱，皆採用台灣製食材與日用品，希望亦藉此幫助在地企業，透過八德、大溪、復興、中壢101個里辦公室及華山基金會八德及大溪站協助發放到需要的民眾手上。

趙正宇指出，近年新冠肺炎影響各行各業，協助弱勢家庭及獨居長者的公益團體受嚴重衝擊，許多公益團體的募款數字甚至不及過往的一半，這些公益團體一直以來都承擔著社會救助的脆弱底線，若這樣的衝擊持續下去，勢必會導致整個社會福利體系的崩潰，希望透過舉辦寒冬送暖活動號召社會關注社福困境。

趙正宇說，由於選區幅員是桃園之最，選區內位處偏鄉的復興區10位里長提前來到八德領取物資，特別感謝他們的出席，讓這些物資能送到居住在交通不便的地區民眾手中。