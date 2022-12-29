選前政見兌現 張善政：明年老人四節禮金提高至2500

選前曾提出老人四節禮金加碼政見，桃園市長張善政今表示，為積極照顧老年市民，明年度老人四節禮金確定從2000元調高至2500元，並刪除排富條款的規定，讓原來申報綜合所得稅率在20%以上的長者，都能享有禮金。

市府社會局表示，明年春節起，市民只要符合年滿65歲（原住民年滿55歲）、設籍桃園市達6個月以上且有居住事實，即可享有每年四節（春節、中秋節及端午節、重陽節）每節2500元禮金。

社會局說明，只要符合資格，且曾申辦過，禮金就可直接入帳戶，若之前從未於區公所申辦者，區公所會寄通知單通知，須於2023年1月7日前攜帶身分證、印章及郵局存摺封面影本至戶籍所在地區公所申辦。

社會局指出，桃園雖是六都最年輕的城市，但也面臨人口老化趨勢，符合春節禮金之長者預估36萬2621人，占全市人口約14%。三節禮金的財源明年預算編列約19.3億，初估加碼500元且不排富的話，預計會增加7.8億，不足額部分，市府會以墊付的方式支應，而重陽節禮金的財源，還會另行規畫。

市議員魏筠表示，當初才遭到主計處糾正，如今又要全面調回，如今老年人口勢必逐年擴大，未來編的預算將比過去的更高。如今預算也已通過，只能請市府觀測預算的水位，若預算不足，希望能提早規畫與預備。