竹東社福中心義剪、煮湯圓 為弱勢家庭寒冬送暖

竹東社會福利服務中心為讓參與的家庭可以在寒冬中感受到一絲社會的溫情，近日特地媒合髮型設計師，為竹東鎮許多弱勢家庭義剪，同時送上甜湯圓及福袋，希望弱勢家庭在寒冬也能感受到溫暖。

竹東社福中心指出，他們媒合「Winnie頭皮護理Spa理療室」，協助投入這次的寒冬送暖義剪活動，讓竹東地區的單親、隔代教養、獨居長者與經濟弱勢等家庭，都能有嶄新的髮型迎接新的一年。

Winnie店長金雅貞表示，透過自己的專業能力幫助別人，心靈上也能獲得富足與自信，她已參與過許多單位辦理的義剪活動，不過是第一次與新竹縣府合作，特別感謝新竹縣府社會處竹東社福中心引薦。

她表示，這次義剪印象最深刻的是一名大腿骨折的獨居老人范伯伯，社工人員不畏10度以下寒冷天氣，邀約她前往范伯伯家，讓范伯伯即便行動不便無法前往義剪會場，也能吃到湯圓、剪新髮型。

社會處長李國祿表示，竹東社福中心透過活動連結弱勢家庭，希望能帶給弱勢家庭溫暖與被重視的經驗，將溫暖、助人的理念傳達出去，對於參與的社區居民及服務家庭而言都是一次非常有溫暖有意義的活動，同時感謝竹東鎮公所及大鄉社區發展協會提供辦公及活動辦理場地，讓社福中心業務得以順利推廣，與感謝熱心參與的每位公益夥伴。