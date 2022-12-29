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廚餘全回收成效好 桃園可透視垃圾袋政策取消

中央社／ 桃園29日電
桃園市可透視垃圾袋範例。圖／桃園環保局提供
桃園市可透視垃圾袋範例。圖／桃園環保局提供

桃園市政府環保局推動可透視垃圾袋政策，原計明年元旦起實施，環保局今天說，由於「生熟廚餘全回收」政策實施後，廚餘分類成效良好，不須再推動可透視垃圾袋，確定取消實施。

桃園市環保局今天向中央社表示，當初推動可透視垃圾袋政策，是為了讓清潔人員能看到垃圾袋內容物，進而鼓勵民眾自主做好垃圾分類、落實廚餘回收。

環保局表示，可透視垃圾袋政策在年4月推動，原訂7月上路，過程中受到地方民意反彈，因此延後至明年元旦實施，後來經前桃園市長鄭文燦考量地方民意和廚餘全回收政策實施成效後，決議取消實施。

環保局也說，在八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華里試辦的專用垃圾袋制度，目前仍會持續推動。

可透視垃圾袋 廚餘 桃園市長

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