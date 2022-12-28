許修睿率公益團體送暖 竹縣山區發物資
新竹竹蓮寺主委、新竹市議長許修睿今天與竹蓮寺達摩慈善功德會多名會員，一起到新竹縣山區的教養院和國小發送民生物資，希望讓偏鄉民眾感受到溫暖。
竹蓮寺今天發布新聞稿指出，20多年來，許修睿每年2次率領達摩慈善功德會成員，到新竹縣後山的教養院和國小捐贈民生物資，即使工作再忙都會親自上山。
竹蓮寺表示，許修睿長期對貧寒個人、團體及山區偏遠學校予以精神慰問及物資協助，希望善行能影響社會上所有有能力的企業與個人，一起關心偏遠弱勢的朋友。
許修睿說，最近遭到民進黨及親綠媒體點名是黑道，之所以不想解釋，是知道這些都是政治話語，他不曾被管訓，「懷璧其罪」只因他是國民黨籍的新竹市議長，希望社會上能少些口水，多些愛心。
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