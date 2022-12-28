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高虹安視察警察局及環保局 慰勉相關人員辛勞

中央社／ 新竹市28日電
新竹市長高虹安。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
新竹市長高虹安。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

新竹市長高虹安今天先後到新竹市警察局、環保局視察，除對轄內治安、環境衛生等民眾關心的各項工作業務進行了解，也慰勉警察、環保人員的辛勞。

新竹市政府發布新聞稿指出，高虹安上午先到警察局視察，警察局長郭士傑向高虹安報告近年新竹市在治安上亮眼的成績，重大刑案快速精準破獲，以及各先進設備、裝備與新的工作環境，一切都在持續進展。

高虹安在聽取警察局業務工作報告後，對警察局治安方面掃黑、緝毒、打詐、肅槍成效，以及運用科技在交通疏處及執法與為民服務的創新作法表達肯定，她也希望警方接下來能針對黑幫問題、春節期間治安等作為，拿出亮眼成績。

高虹安下午到環保局視察，聽取環保局長江盛任的業務簡報後表示，她將請環保局研擬建立全市即時空氣品質監測系統及水質監測資料，希望與新竹縣共同建立整合相關資訊，將數據資料透明公開化，讓民眾更容易取得相關資訊。

高虹安說，民生相關的垃圾清運問題，後續市府將以市民福祉最大化為方向討論合作原則，與新竹縣共同解決民生問題，攜手擘劃大新竹共好。

警察 高虹安

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