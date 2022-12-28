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龍潭停車場挨批選前趕剪綵 桃市交通局：設計無不當
桃園龍潭運動公園立體停車場今年11月才剛啟用，但被民代質疑設計不良、到處積水。桃園市交通局強調，停車場按規定設計並無不當，路面積水則是因為廠商進行測試；交通局會持續採納多方意見，盼市民以鼓勵代替責難。
龍潭運動公園立體停車場提供223席小型車停車格及35席機車格，議員徐玉樹表示，該停車場選前趕著落成，連蔡英文總統都來剪綵，未料開放後民怨不斷，不僅迴轉時會遇到死路，不少停車格也積水，「從室外到室內問題一堆。」
交通局回應，龍潭運動公園立體停車場腹地有限，地狹人稠地區，行車動線常採非迴車動線增加停車席位；為避免民眾發現沒停車格時無法迴轉，停車場已設置精準智慧在席偵測系統，輔助民眾減少尋找停車時間。
交通局坦言，經觀察，的確使用者仍不習慣參考在席燈號停車，因此已研議將末端停車格的車輪擋拆除，改為備用車位，在無人停放時可做為迴轉車道使用，車道設計寬度為6米，優於設計規則規範的5.5米，且各樓層車道口也特別再設計寬一些，停車時更舒適。
交通局表示，停車場設計及施工階段皆嚴格要求品質，近期施工廠商為改善停車場地坪洩水不良問題，因此放水測試積水點並封閉部分車格，結果造成出入口剩餘車位判讀錯誤，目前已協調維管及施工單位調整。
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