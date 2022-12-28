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大新竹垃圾怎麼燒？高虹安：以市民福祉最大化討論合作

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安視察市政業務第二站於今天下午到環保局了解業務狀況。圖／市府提供
新竹市長高虹安視察市政業務第二站於今天下午到環保局了解業務狀況。圖／市府提供

新竹市垃圾焚化廠明年起進行升級整備，期間將不收外縣市垃圾，讓一溪之隔、仍在興建焚化爐的新竹縣「跳腳」，期盼縣市合作解決垃圾問題。新竹市長高虹安今天下午到竹市環保局聽取業務簡報，也了解焚化廠掩埋場運作情形，表示市府將以市民福祉最大化為方向討論合作原則，攜手擘畫大新竹共創共好。

新竹市焚化廠已經啟用21年，面臨設備老化、焚化垃圾熱值不斷提升等窘境，近年不時傳出破管等非計畫性停爐維修等情形。因應焚化廠延役20年，市府環保局明年將啟動為期3年的升級整備計畫，但焚化廠整改期間，垃圾進廠焚燒將受到限制。

高虹安在宣誓就職前拜會新竹縣長楊文科商討新竹縣市合作議題，楊文科提出希望竹市府協助垃圾處理量從每天120公噸恢復為每天150公噸，以及自行委託新竹市焚化廠處理事業廢棄物的單位，明年起能維持進廠處理，期待優先處理垃圾問題成為「新竹縣、市合作最好的起手式」。

高虹安上任後啟動市政業務視察列車，繼昨天首站前往警察局之後，第二站於今天下午安排前往環保局了解各項業務，同時勉勵環保局長江盛任持續帶領同仁發揮專業，持續為市民打造永續、宜居的新竹市。

江盛任在會中進行業務簡報，並提到環保局明年的4大重點工作項目，包含落實全國首例的廢水及汙水排放管理自治條例相關規範、多元廢棄物循環、大新竹合作，以及推動永續發展，期盼持續締造全民綠生活的環境品質，努力達成各項永續發展目標。

高虹安特別針對「宜居永續」、「區域治理」2大工作重點，責請環保局研擬建立新竹市即時空氣品質監測系統及水質監測資料，希望與新竹縣共同建立整合相關資訊，將數據資料透明公開化，讓市民朋友更容易取得相關資訊。

另外，民生相關的垃圾清運問題，高虹安也說明，後續市政府將以市民福祉最大化為方向討論合作原則，與新竹縣共同解決民生問題，攜手擘創大新竹共創共好。

江盛任表示，新竹縣正在興建自有的焚化爐，新竹市焚化廠則面臨整改作業，市府有誠意也會釋出善意，在兼顧市民權益之下，以互惠方式和縣府進一步協調合作，目前尚無定案。

新竹市垃圾焚化廠明年起展開升級整備作業。圖／新竹市環保局提供
新竹市垃圾焚化廠明年起展開升級整備作業。圖／新竹市環保局提供
新竹市長高虹安視察市政業務第二站於今天下午到環保局了解業務狀況，並和環保局同仁合影。圖／市府提供
新竹市長高虹安視察市政業務第二站於今天下午到環保局了解業務狀況，並和環保局同仁合影。圖／市府提供

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