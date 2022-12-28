大新竹垃圾怎麼燒？高虹安：以市民福祉最大化討論合作

新竹市垃圾焚化廠明年起進行升級整備，期間將不收外縣市垃圾，讓一溪之隔、仍在興建焚化爐的新竹縣「跳腳」，期盼縣市合作解決垃圾問題。新竹市長高虹安今天下午到竹市環保局聽取業務簡報，也了解焚化廠掩埋場運作情形，表示市府將以市民福祉最大化為方向討論合作原則，攜手擘畫大新竹共創共好。

新竹市焚化廠已經啟用21年，面臨設備老化、焚化垃圾熱值不斷提升等窘境，近年不時傳出破管等非計畫性停爐維修等情形。因應焚化廠延役20年，市府環保局明年將啟動為期3年的升級整備計畫，但焚化廠整改期間，垃圾進廠焚燒將受到限制。

高虹安在宣誓就職前拜會新竹縣長楊文科商討新竹縣市合作議題，楊文科提出希望竹市府協助垃圾處理量從每天120公噸恢復為每天150公噸，以及自行委託新竹市焚化廠處理事業廢棄物的單位，明年起能維持進廠處理，期待優先處理垃圾問題成為「新竹縣、市合作最好的起手式」。

高虹安上任後啟動市政業務視察列車，繼昨天首站前往警察局之後，第二站於今天下午安排前往環保局了解各項業務，同時勉勵環保局長江盛任持續帶領同仁發揮專業，持續為市民打造永續、宜居的新竹市。

江盛任在會中進行業務簡報，並提到環保局明年的4大重點工作項目，包含落實全國首例的廢水及汙水排放管理自治條例相關規範、多元廢棄物循環、大新竹合作，以及推動永續發展，期盼持續締造全民綠生活的環境品質，努力達成各項永續發展目標。

高虹安特別針對「宜居永續」、「區域治理」2大工作重點，責請環保局研擬建立新竹市即時空氣品質監測系統及水質監測資料，希望與新竹縣共同建立整合相關資訊，將數據資料透明公開化，讓市民朋友更容易取得相關資訊。

另外，民生相關的垃圾清運問題，高虹安也說明，後續市政府將以市民福祉最大化為方向討論合作原則，與新竹縣共同解決民生問題，攜手擘創大新竹共創共好。