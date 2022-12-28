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石門水庫清淤1800座游泳池 清淤量創水庫歷史新高

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
水利署今年加速執行石門水庫壩前抽泥船清淤，水庫清淤量創新高。圖／北水局提供
水利署今年加速執行石門水庫壩前抽泥船清淤，水庫清淤量創新高。圖／北水局提供

桃園石門水庫每年泥沙淤積，水利署北區水資源局為延長水庫壽命年年清淤，該局今天下午表示，今年擴大石門水庫清淤，至今天完成清淤量達443萬立方公尺，超越年度440萬立方公尺目標，創下歷年清淤量新高。

北區水資局表示，長期以來，為延長石門水庫使用壽命，該局採用陸挖、抽泥、排砂隧道水力排砂等多管齊下方式清除水庫淤泥，今年水情較佳，水庫持續高水位，陸挖清淤量27萬立方公尺不如往年，但3艘抽泥船累計抽泥416萬立方公尺，總共清淤量達443萬立方公尺，相當1800座標準游泳池，更超過水利署年度清淤目標量。

為加速降低石門水庫泥沙淤積，今年完成第3艘抽泥船組裝，將搭配阿姆坪防淤隧道明年加入清淤行列，目前測試抽泥船抽泥、防淤遂道沖淤池放淤效果良好，加上原有2艘抽泥船清淤作業，未來將是維持水庫穩定水源供應關鍵。

石門水庫今年水情較佳，水利署執行水庫陸挖清淤量不如往年。圖／北水局提供
石門水庫今年水情較佳，水利署執行水庫陸挖清淤量不如往年。圖／北水局提供
水利署今年新增阿姆坪抽泥船加入清淤，石門水庫清淤量創新高。圖／北水局提供
水利署今年新增阿姆坪抽泥船加入清淤，石門水庫清淤量創新高。圖／北水局提供
水利署今年阿姆坪防淤隧道測試沖淤池放淤功效，石門水庫清淤量創新高。圖／北水局提供
水利署今年阿姆坪防淤隧道測試沖淤池放淤功效，石門水庫清淤量創新高。圖／北水局提供

石門水庫 水利署 桃園

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