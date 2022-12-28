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防踩踏 機捷A18、19站跨年劃3管制區 桃捷出動「潮天團」

聯合報／ 記者鄭國樑陳右豪／桃園即時報導
桃捷公司跨年將出動「潮天團」疏導候車人潮，也像DJ一樣為等車的民眾解悶。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃捷公司跨年將出動「潮天團」疏導候車人潮，也像DJ一樣為等車的民眾解悶。圖／桃園大眾捷運公司提供

桃園大眾捷運公司因應五月天連日演唱會，不但已經啟動防踩踏機制，工作人員疏導車站候車人潮，還化身DJ式的「潮天團」讓等車不再乏味煩躁。跨年當天五月天演唱會、跨年活動在機捷A18、19站外同時舉行，估計暴增的人潮有可能讓機捷單日運量衝破10萬人，桃捷公司決定車站由裡到外，圈出月台、閘門、車站出入口3道管制防線防採踏，必要時和警方配合擴大管制範圍和時間。

桃捷公司表示，迎接2023跨年夜，桃園機場捷運線連續41小時不打烊，從12月31日早上6點持續營運至112年1月1日晚上11點，備妥加班車疏運及人潮管制計畫，提供歌迷快速便捷的服務，與桃園跨年強大卡司一同嗨翻青埔地區。

桃園市政府舉辦的「2023 SHOW TAOYUAN 」跨年演唱會，也是市長張善政上任後第一個跨年晚會，晚會在A18高鐵桃園站前廣場演出，自12月31日晚上7點嗨唱至112年1月1日的凌晨00：30。不約而同的是五月天跨年演唱會也在同一時日登場，就在A19桃園體育園區站外的樂天桃園棒球場。

桃捷公司可以預估這兩場跨年晚會人潮將塞爆青埔地區，A18、 A19兩站當地人車勢必壅塞寸步難行，只有桃園機場捷運線足以讓追星族得以一償宿願，安全省時又方便快速扺達會場迎接2023跨年夜。針對散場人潮，投資公司已經在A18、A19站啟用防踏措施，劃出月台、閘門、車站入口3個管制區塊，工作人員還扮潮天團陪等車的民眾解悶，以普通車每班次4節車廂可以載運千人為例，坐滿約8成就發車。

歡迎民眾多多利用桃園機場捷運線，當天活動期間桃捷公司也將視人潮加開列車班次疏運旅客，避免車廂過度擁擠，持續提供安全、安心、便捷、舒適的乘車環境。

桃捷公司在五月天連日的演唱會就啟用「潮天團」。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃捷公司在五月天連日的演唱會就啟用「潮天團」。圖／桃園大眾捷運公司提供

桃園機場 跨年晚會 機場捷運

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