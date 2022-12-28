竹縣跨年晚會倒數計時 逾300獎項、400萬摸彩獎品曝光
到新竹縣參加跨年晚會，還有機會把休旅車開回家；「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」超過300個獎項、總價值400萬元的摸彩獎品今天曝光！最大獎是2輛TOYOTA跨界休旅車，還有30台50吋電視機、電視遊樂器、高級飯店住宿券等，只要憑今年11、12月的發票，捐發票做公益就可以兌換摸彩券。
縣府交通旅遊處表示，「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」已邁入第3年舉辦，由新竹縣不動產開發商業同業公會贊助舉辦，除了有堅強卡司的演唱會，還有摸彩活動。
摸彩全獎項有TOYOTA跨界休旅車2輛、液晶電視30台、iPhone 14與iPhone 14 Plus手機共10支、SAMSUNG Galaxy手機6支、Apple Watch 5只、SAMSUNG平板電腦5台、Nintendo Switch主機5台、電動輔助自行車1輛、ACER筆記型電腦5台、Dyson吸塵器5台、飛利浦空氣清淨機5台、藍牙電競耳機10組、筋膜槍20台、按摩枕20個、電動曬衣架5組、瞬熱飲水機100台。
住宿券與門票部分有：新竹喜來登飯店家庭房住宿券1張、新竹安捷國際酒店行政總裁套房住宿券1張、新竹安捷國際酒店安捷客房住宿券1張、小叮噹科學主題樂園雙人門票50組、六福村主題樂園雙人門票25組、綠世界生態農場雙人門票25組，以及攻城獅籃球隊季票2組。
縣內各鄉鎮市家戶皆有1張摸彩券，民眾若想要增加中獎機會試手氣博好運，也可在晚會當天下午3點到晚上7點，憑今年11月至12月的5張實體發票或3張雲端發票，在晚會現場櫃台兌換摸彩券，每人最多可換3張，限量1萬5000張，發票將全數捐贈公益慈善團體。
當晚在縣府廣場還有100攤美食攤位，安排今年客家新曲獎最佳創新歌曲獎的最優3名歌手開場，主要卡司則有趙傳、周興哲、Bii畢書盡、張涵雅、鼓鼓呂思緯、老王樂隊、G.O.F、黑旋風、廖柏雅、MVP迷霧森林等接棒，最後更安排180秒高空煙火秀，陪伴新竹縣民一起迎接2023年。
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