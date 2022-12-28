竹縣跨年晚會倒數計時 逾300獎項、400萬摸彩獎品曝光

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣2023公益慈善跨年晚會31日即將登場，新竹縣長楊文科歡迎民眾捐發票兌換摸彩券，有機會抽中最大獎休旅車。圖／縣府提供
新竹縣2023公益慈善跨年晚會31日即將登場，新竹縣長楊文科歡迎民眾捐發票兌換摸彩券，有機會抽中最大獎休旅車。圖／縣府提供

新竹縣參加跨年晚會，還有機會把休旅車開回家；「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」超過300個獎項、總價值400萬元的摸彩獎品今天曝光！最大獎是2輛TOYOTA跨界休旅車，還有30台50吋電視機、電視遊樂器、高級飯店住宿券等，只要憑今年11、12月的發票，捐發票做公益就可以兌換摸彩券。

縣府交通旅遊處表示，「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」已邁入第3年舉辦，由新竹縣不動產開發商業同業公會贊助舉辦，除了有堅強卡司的演唱會，還有摸彩活動。

摸彩全獎項有TOYOTA跨界休旅車2輛、液晶電視30台、iPhone 14與iPhone 14 Plus手機共10支、SAMSUNG Galaxy手機6支、Apple Watch 5只、SAMSUNG平板電腦5台、Nintendo Switch主機5台、電動輔助自行車1輛、ACER筆記型電腦5台、Dyson吸塵器5台、飛利浦空氣清淨機5台、藍牙電競耳機10組、筋膜槍20台、按摩枕20個、電動曬衣架5組、瞬熱飲水機100台。

住宿券與門票部分有：新竹喜來登飯店家庭房住宿券1張、新竹安捷國際酒店行政總裁套房住宿券1張、新竹安捷國際酒店安捷客房住宿券1張、小叮噹科學主題樂園雙人門票50組、六福村主題樂園雙人門票25組、綠世界生態農場雙人門票25組，以及攻城獅籃球隊季票2組。

縣內各鄉鎮市家戶皆有1張摸彩券，民眾若想要增加中獎機會試手氣博好運，也可在晚會當天下午3點到晚上7點，憑今年11月至12月的5張實體發票或3張雲端發票，在晚會現場櫃台兌換摸彩券，每人最多可換3張，限量1萬5000張，發票將全數捐贈公益慈善團體。

當晚在縣府廣場還有100攤美食攤位，安排今年客家新曲獎最佳創新歌曲獎的最優3名歌手開場，主要卡司則有趙傳、周興哲、Bii畢書盡、張涵雅、鼓鼓呂思緯、老王樂隊、G.O.F、黑旋風、廖柏雅、MVP迷霧森林等接棒，最後更安排180秒高空煙火秀，陪伴新竹縣民一起迎接2023年。

「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」總價值400萬元的摸彩獎品今天曝光，最大獎為2輛TOYOTA跨界休旅車。圖／縣府提供
「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」總價值400萬元的摸彩獎品今天曝光，最大獎為2輛TOYOTA跨界休旅車。圖／縣府提供
「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」總價值400萬元的摸彩獎品今天曝光，獎項包含飯店總裁套房住宿券。圖／縣府提供
「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」總價值400萬元的摸彩獎品今天曝光，獎項包含飯店總裁套房住宿券。圖／縣府提供

住宿券 新竹 跨年晚會

延伸閱讀

台南跨年晚會18組藝人卡司超強 民眾提前3天卡位追星

為食安把關 竹縣82家績優餐飲業者獲標章認證

北市跨年晚會防踩踏 消防員進駐捷運站協助疏散

桃園跨年晚會 張善政：首重安全將設防踩踏小組

相關新聞

張善政人才延攬困難 藍營議員爆料原因：前任補齊

桃園市長張善政上任後，市政團隊的組成成為焦點，國民黨籍市議員舒翠玲爆料指出，市府內部的員工透露，前市長鄭文燦在法定的人事...

魔獸到場的跨年晚會+五月天演唱會 張善政啟動防踩踏小組

桃園市長張善政今天上午主持市政會議，聽取「跨年晚會籌備事宜」專題報告，並表示跨年晚會是他上任後的第一個大型活動，首重安全...

我家門前有小河...中壢住戶車庫門口是溪流 當地人解惑

桃園巿中壢區普仁里幸福街上有戶人家在鐵捲門上寫著「車庫，請勿停車」幾個大字，門前卻是黃屋莊溪，讓人想停也沒得停，令人費解...

屢被點名黑道 許修睿挺進新竹後山做公益：清者自清

國民黨籍新竹市議長許修睿日前競選連任議長成功，他今天一早帶領達摩慈善功德會成員，挺進新竹縣後山偏遠地區做公益，陸續前往教...

自來水東興廠施工停水23小時！頭份市、竹南鎮32里注意

台灣自來水公司中區工程處因辦理份東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程，訂於明年1月4日上午9點起到隔天上午8點止，停水23...

防踩踏 機捷A18、19站跨年劃3管制區 桃捷出動「潮天團」

桃園大眾捷運公司因應五月天連日演唱會，不但已經啟動防踩踏機制，工作人員疏導車站候車人潮，還化身DJ式的「潮天團」讓等車不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。