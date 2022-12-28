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為食安把關 竹縣82家績優餐飲業者獲標章認證
新竹縣政府衛生局舉辦優良餐廳分級評核，鼓勵業者申請分級評核，透過機制提供消費者外食安心選擇。衛生局今天在縣府舉辦「家家有標章 共下愛健康」優良餐廳&浪漫台三線特色商圈授獎典禮，由新竹縣副縣長陳見賢代表縣長楊文科頒發優良標章及獎座，共82家分別獲「優」或「良」級評核獎。
竹縣衛生局長殷東成表示，衛生局依規從「從業人員，作業環境，設施設備以及品質」4大管理面向，同步輔導業者應落實「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」，進行安全衛生管理稽查及輔導。本次參與輔導評核餐飲業者共82家，榮獲「優」級71家、「良」級11家。
除「優良餐廳評核」外，縣府也推「我的餐盤」、「健康餐盒」、「聰明營養午餐」等多項政策，針對銀髮族推廣吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，對外食族則宣傳選吃健康原型食物。針對縣內的免費國中小營養午餐，則是結合在地食材，增加加富含Omega-3的深海魚、堅果類、豆類、全榖類等。
副縣長陳見賢說，縣府為縣民的食安問題把關，從生產端到販售端，都會嚴加管控，民眾可以透過認證標章，清楚知道選擇的餐廳是經專業認證查核，吃得安心也吃得健康。
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