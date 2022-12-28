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北橫台7線崩山封路搶通 春節前開放每天2時段戒護通行

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市台7線49.7公里坍方封路2個月，明年1月3日至1月20日的農曆春節前，每天2時段戒護通行。圖／第一區養工處提供
桃園市台7線49.7公里坍方封路2個月，明年1月3日至1月20日的農曆春節前，每天2時段戒護通行。圖／第一區養工處提供

今年10月尼莎颱風強降雨影響，桃園市復興區台7線49.7公里大規模坍方，造成台7線往宜蘭雙向封閉，至今2個多月，公路總局第一區養護工程處今天下午表示，該路段階段性搶修完成，決定明年1月3日至1月20日的農曆春節前，實施每天2時段戒護開放桃園、宜蘭通行。

第一 區養工處表示，今年10月尼莎颱風來襲，桃園市北橫公路台7線49.7公里復興區大曼路段，邊坡大規模坍方及落石不斷，阻斷台7線往返桃園、宜蘭雙向道路，該處封閉該路段進行搶修和護坡工程，至今搶修完成該路段路基缺口及土石清理，後續進行邊坡浮石清除、掛網及噴漿保護工作。

該處基於階段性搶修工程完成，決定台7線雙向49公里（大漢橋）到50公里（大曼）路段，自明年1月3日起、至1月20日的農曆春節前，每天上午11時至12時及下午4時至5時，分2個時段開放戒護通行，農曆春節期間仍維持封路不開放。

該養工處表示，由於該路段的邊坡仍有隨時落石風險，現場安排人員警戒、管制，視邊坡狀況機動調整放行，請用路人配合，小心通行。

桃園市台7線49.7公里坍方封路2個月，明年1月3日至1月20日的農曆春節前，每天2時段戒護通行。圖／第一區養工處提供
桃園市台7線49.7公里坍方封路2個月，明年1月3日至1月20日的農曆春節前，每天2時段戒護通行。圖／第一區養工處提供

桃園 尼莎颱風 春節

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