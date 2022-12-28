「陳清波助學金」深耕地方26年 今年起再增5項進步獎

財團法人陳清波文教基金會今天上午在竹南鎮照南國中辦理助學金頒發典禮，核發112年度助學金及春節禮劵合計650萬元，計有100位學子受惠，而為激勵受助同學向上精神，鼓勵多元學習，基金會自111學年度起也增加5項「受助學生成績進步獎」。

陳清波文教基金會深耕苗栗26年，今年更榮獲111年度「教育部社會教育貢獻獎團體獎」的肯定；自頒發各項助學金以來，受惠學生計3723人次，核發金額達6148萬元。

現場頒發典禮，由基金會董事長王厲新主持，創辦人陳榮秋、苗栗縣長鍾東錦、縣議長李文斌，竹南、後龍、造橋鄉鎮長及各級(國小、國中、高中)學校校長及師長都應邀出席，很多家長也都親自陪同孩子出席領獎，大會也特別表揚竹南高中董殷琪同學以希望入學第一志願錄取台灣大學社會工作系，會場溫馨隆重。

王厲新致詞時表示，秉持「為善最樂」是基金會的初衷，從去年開始將弱勢家庭學生助學金的協助範圍增加造橋鄉，共有竹南鎮、後龍鎮及造橋鄉等三個鄉鎮，同時也將名額由80名提升為100個名額，助學金每年每位同學6萬元，分為每個月匯款5000元，期望對受助的同學們，提供實質具體的幫助，能夠安心學習。

去年加發3000元的「春節禮券」，今年也持續贈送每個受助學生家庭，讓大家可以採買年貨等必需品，安心過好年。