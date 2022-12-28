YouBike的好新科議員翁杰知道 苗栗縣政延續前30分鐘免費

新科苗栗縣長鍾東錦延續前縣長徐耀昌政策，縣府今天宣布公共自行車YouBike明年照樣前30分鐘騎乘免費，縣議員翁杰樂觀其成，他曾騎車從通霄到議會，並宣示爭取串聯海線自行車廊道。

縣府2018年6月率先在苗栗市、頭份市及竹南鎮開通營運YouBike，並逐漸擴充站點，目前在67個站點、1850輛YouBike提供服務，其中，鄰近台中市、新竹市的苑裡鎮及竹南鎮9處增設YouBike2.0系統，方便跨縣市借還。

縣府工務處統計至上個月，累計騎乘次數突破380萬人次，減碳量約達2364公噸，工務處指出，YouBike前30分鐘免費的政策，鍾東錦、徐耀昌交接，也有達成共識，今年籌編1300萬元持續辦理，並投保傷害及第三人責任險，持續培養民眾騎乘習慣，並節能減碳之效。

翁杰對於騎乘前30分鐘免費政策，表示樂觀其成，因為這樣可以有效提高YouBike的使用率，既環保又休閒，他選前提出串聯海線自行車廊道政見，曾承諾若當選就要從通霄騎自行車到議會報到，有宣示意義。