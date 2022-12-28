張善政人才延攬困難 藍營議員爆料原因

桃園市長張善政上任後，市政團隊的組成成為焦點，國民黨籍市議員舒翠玲爆料指出，市府內部的員工透露，前市長鄭文燦在法定的人事凍結期限前，大幅調動各局處的高階人事，造成張善政市長上任後，人才延攬相當困難。

張善政早上受訪時表示，現有的機要缺，的確是在調度時候的一個考慮，希望盡量在這個調度的缺額範圍內，把它發揮到極大化的功能。

舒翠玲指出，每個局處都會有兩個機要職，任期要與首長同進退，但鄭文燦在卸任前，任命簡任的高階事務官擔任機要，待張善政上任後以後，卻回歸成簡任的公務人員，等於占掉了機關原有的簡任人員缺額，僅剩職等較低的缺額，造成延攬高階人才相當不易。

鄭文燦辦公室則聲明，張善政市長剛上任，當然是給予祝福。而在鄭文燦卸任時，所有政務官在最後一次市政會議總辭，機要人員全部辭職，並無所謂占缺的情事。

市府人事處表示，各級機關機要人員係依「各機關機要人員進用辦法」規定進用，主要襄助機關長官實際從事機要事務相關工作。機要人員於首長離職時，應同時離職。事涉市府各機關的人事管理，人事處將會持續協助依法儘速補實人力。