桃園跨年晚會 張善政：首重安全將設防踩踏小組

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」將在桃園高鐵站前廣場舉辦。桃園市長張善政今天表示，晚會首重安全，將成立防踩踏小組，屆時五月天演唱會也在桃園舉行，將加強交通疏導。

桃園市政府指出，今年桃園跨年晚會卡司陣容堅強，不但有日本天團EXILE放浪兄弟成員AKIRA、SHOKICHI擔綱晚會開場嘉賓，台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也將參與登台跨年。

張善政上午主持市政會議時表示，跨年晚會是他上任後的第一個大型活動，首重安全，除了成立防踩踏小組及救護站，也請桃園市警察局預先針對可能風險情境規劃因應作為；交通疏導及接駁、停車規劃、事後環境清潔等事項，也要請各單位共同努力。

張善政指出，跨年晚會舉辦時，同時有五月天演唱會在桃園國際棒球場舉辦，青埔地區預期湧入大量車潮，為讓民眾瞭解即時交通路線及停車資訊，桃園市交通局應善加利用資訊可變看板（CMS）發布動態交通資訊，接駁車及市區公車機動配合運輸，協助疏導人流。

交通局表示，這次規劃2線免費接駁車，分為桃園線（紅線）及中壢線（綠線），自31日晚間6時起營運至翌日凌晨2時，民眾可分別至桃園火車站後站或桃園客運中壢公車站（中壢元化路）搭乘。

有關機場捷運，交通局指出，也推出41小時不休班服務，民眾搭乘機捷或市區公車抵達「機捷A18高鐵桃園站」，即可抵達跨年晚會會場；台鐵也會加開北上4班次及南下7班次列車服務外縣市民眾。

針對自行開車前往的民眾，交通局表示，當天跨年晚會與五月天演唱會的交通動線分開疏導，請民眾依道路引導標誌行駛。

停車的部分，交通局指出，包括高鐵站前廣場臨時停車場及周邊步行可達的民營停車場可容納約3000輛汽車，31日下午3時起至翌日凌晨2時，開放紅黃線路邊停車，詳細開放路段及其它交通最新資訊，可上桃園跨年晚會活動官網查詢。

警察局表示，跨年晚會交通管制將分3階段進行，第1階段自31日下午3時起至翌日凌晨1時，管制地點為高鐵站前東路一段（高鐵站前路至領航南路間靠會場側）。

第2階段自31日晚間11時起至翌日凌晨1時，管制地點為高鐵站前路（靠會場側）、高鐵站前東路一段（雙向）、高鐵站前西路一段（靠會場側）、領航南路三段（靠會場側）、青山路（雙向）。

第3階段自31日晚間11時50分起至翌日零時30分，管制地點為高鐵站前路（靠高鐵站側）、領航南路三段（靠活動中心側），請民眾多加注意。