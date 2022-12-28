魔獸到場的跨年晚會+五月天演唱會 張善政啟動防踩踏小組

桃園市長張善政今天上午主持市政會議，聽取「跨年晚會籌備事宜」專題報告，並表示跨年晚會是他上任後的第一個大型活動，首重安全，除了成立防踩踏小組及救護站，也請警察局發揮維安專業，預先針對可能風險情境規畫因應作為，避免意外發生。

張善政也要求讓活動圓滿辦理，包含交通疏導及接駁、停車規畫、事後環境清潔等事項，各單位共同努力留給市民朋友美好的印象。跨年晚會於高鐵（機捷A18站共構）前廣場舉辦，同時段在A19站（桃園國際棒球場）有五月天演唱會，預期青埔這個區塊會湧入大量車潮，為了讓前來參與的民眾瞭解即時交通路線及停車資訊，請交通局善加利用資訊可變看板（CMS）發布動態交通資訊，也可與在地廣播電台合作發布即時資訊；另接駁車及市區公車應機動配合運輸，協助疏導人流。張善政市長也指示環保局協助環境善後工作，應於跨年活動結束後立即進行清潔，盡速恢復環境原貌。

觀旅局長施照輝表示，「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」地點於桃園高鐵站前廣場，活動時間為12月31日晚上7點至112年1月1日凌晨12點30，邀請AKIRAxSHOKICHI from EXILE、Ozone、PINK FUN、鼓鼓 呂思緯、J.Shoen、同理、熊仔、Mavis瑪菲司、宇宙人、白安、丁噹、吳卓源、韓團VIVIZ等藝人精彩演出，並邀請桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德一起倒數，晚會全程將由年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YOUTUBE、壹電視APP、壹電視FB、桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園FB」進行直播，歡迎民眾收看。

交通局長張新福說明，跨年活動大眾運輸接駁規畫2免費接駁車路線，分為桃園線（紅線）及中壢線（綠線），12月31日晚上6點營運至翌日凌晨2點，民眾可分別至桃園火車站後站或桃園客運中壢公車站（中壢元化路）搭乘；機場捷運也推出41小時不休班服務，民眾搭乘機捷或市區公車抵達「機捷A18高鐵桃園站」，即可抵達跨年晚會會場；另台鐵加開北上4班次及南下7班次列車服務外縣市民眾。

針對自行開車前往的民眾，當天跨年晚會與五月天演唱會的交通動線分開疏導，請民眾依道路引導標誌行駛；停車場的部分包括：高鐵站前廣場臨時停車場及周邊步行可達的民營停車場可容納約3000輛汽車，另自12月31日下午3點至翌日凌晨2點，開放紅黃線路邊停車，詳細開放路段及其他交通最新資訊，請上桃園跨年晚會活動官網（https://reurl.cc/ym0XdD）查詢。