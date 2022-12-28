桃園市府人事任命 觀旅局長由周柏吟接任

桃園市政府今天發布人事任命案，觀光旅遊局長將由前雲林縣新聞處長周柏吟接任，民政局副局長將由新北市林口區長藍品畯接任，環保局副局長則由高雄市青年局副局長顏己喨接任。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，周柏吟除了長期投入公共事務之外，近年在民間也與許多行銷團隊合作，協助推出許多深具特色的地方觀光行程，活動與行銷能力俱佳。

羅楚東說，藍品畯出身警界、公部門歷練完整，曾在中壢與平鎮擔任派出所所長，近年轉任新北市林口區長後表現卓越，更榮獲新北市政府107年模範公務人員殊榮。

羅楚東指出，顏己喨曾任升格前的桃園縣政府環境保護局科長，在環保局服務超過10年，後來也到中央環保署任職，再到新北市農業局擔任副局長，目前是高雄市青年局副局長，能力深獲外界肯定。