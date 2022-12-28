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屢被點名黑道 許修睿挺進新竹後山做公益：清者自清

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨籍新竹市議長許修睿日前競選連任議長成功，他今天一早帶領達摩慈善功德會成員挺進新竹縣後山偏遠地區做公益。圖／許修睿提供
國民黨籍新竹市議長許修睿日前競選連任議長成功，他今天一早帶領達摩慈善功德會成員挺進新竹縣後山偏遠地區做公益。圖／許修睿提供

國民黨籍新竹市議長許修睿日前競選連任議長成功，他今天一早帶領達摩慈善功德會成員，挺進新竹縣後山偏遠地區做公益，陸續前往教養院和國小發送物資。許修睿說，自己20多年來每年2次到後山送物資，做公益不間斷，對最近遭到點名是黑道議題，他強調「清者自清」，希望社會上能少些口水，多些愛心

身兼新竹市百年古剎竹蓮寺主委的許修睿，今天親自帶著達摩慈善功德會成員到新竹縣後山捐贈民生物資。他說，即使工作再忙也都會親自上山，過去九二一大地震時，自己也親自帶隊，在第一時間與民間好友的吉普車隊，將民生必需品送到災區。

針對近來屢屢被綠營點名是黑道不願多做解釋，許修睿表示，他了解是政治話語，自己也不曾被管訓，「懷璧其罪」只因自己是國民黨籍的新竹市議長，與其開記者會不如到後山捐贈物資送愛心，也更能感受後山新鮮的空氣。

據了解，許修睿20多年來，秉持佛菩薩救助眾生慈悲為懷的精神，長期對貧寒個人、團體及山區偏遠學校精神慰問及物資協助，但認為「為善不予人知」，向來婉拒採訪。

不過，許修睿說，但最近民間好友提出不同見解，認為既然當了議長，能夠影響其它人跟著做善事，才是「大善」，他也深知一切紛擾皆因政治而起，「本來無一物，何處惹塵埃」，少點口水、多點愛心，做自己才是最重要的，每年把信眾的奉獻換做物資送到後山偏遠部落的小學和教養院，心靈都很充實。

國民黨籍新竹市議長許修睿日前競選連任議長成功，他今天一早帶領達摩慈善功德會成員挺進新竹縣後山偏遠地區做公益。圖／許修睿提供
國民黨籍新竹市議長許修睿日前競選連任議長成功，他今天一早帶領達摩慈善功德會成員挺進新竹縣後山偏遠地區做公益。圖／許修睿提供
國民黨籍新竹市議長許修睿日前競選連任議長成功，他今天一早帶領達摩慈善功德會成員挺進新竹縣後山偏遠地區做公益。圖／許修睿提供
國民黨籍新竹市議長許修睿日前競選連任議長成功，他今天一早帶領達摩慈善功德會成員挺進新竹縣後山偏遠地區做公益。圖／許修睿提供
國民黨籍新竹市議長許修睿日前競選連任議長成功，他今天一早帶領達摩慈善功德會成員挺進新竹縣後山偏遠地區做公益。圖／許修睿提供
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