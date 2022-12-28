屢被點名黑道 許修睿挺進新竹後山做公益：清者自清

國民黨籍新竹市議長許修睿日前競選連任議長成功，他今天一早帶領達摩慈善功德會成員，挺進新竹縣後山偏遠地區做公益，陸續前往教養院和國小發送物資。許修睿說，自己20多年來每年2次到後山送物資，做公益不間斷，對最近遭到點名是黑道議題，他強調「清者自清」，希望社會上能少些口水，多些愛心。

身兼新竹市百年古剎竹蓮寺主委的許修睿，今天親自帶著達摩慈善功德會成員到新竹縣後山捐贈民生物資。他說，即使工作再忙也都會親自上山，過去九二一大地震時，自己也親自帶隊，在第一時間與民間好友的吉普車隊，將民生必需品送到災區。

針對近來屢屢被綠營點名是黑道不願多做解釋，許修睿表示，他了解是政治話語，自己也不曾被管訓，「懷璧其罪」只因自己是國民黨籍的新竹市議長，與其開記者會不如到後山捐贈物資送愛心，也更能感受後山新鮮的空氣。

據了解，許修睿20多年來，秉持佛菩薩救助眾生慈悲為懷的精神，長期對貧寒個人、團體及山區偏遠學校精神慰問及物資協助，但認為「為善不予人知」，向來婉拒採訪。