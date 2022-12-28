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中壢仁海宮春節開放搶頭香酬神 傳統平安七星橋再現
春節將至，病情解封，各宮廟春節迎春酬神活動恢復，建廟196年的桃園市中壢仁海宮「新街廟」迎接兔年春節，由董事長王介禧率董監事今天率先賀歲祈福，王表示，前兩年受疫情限制，廟方今年開放敬神祈福活動，恢復傳統過「平安七星橋」庇佑平安特色。
中壢仁海宮俗稱新街廟，始建清道光（西元1826年）年間，奉祀主神「媽祖」天上聖母，香火鼎盛，堪稱中壢「大廟」，受到疫情影響，過去兩年春節活動受限，包括信眾點燈、走平安七星橋祈福均限制名額，影響信眾春節上香祈福人潮，今年廟方全部開放。
農曆兔年春節，隨疫情解封，預料各宮廟春節期間將湧入大量信眾參香祈福、初一搶頭香儀式，仁海宮預定農曆12月29日除夕夜晚上11時子時開廟門，恢復信眾搶頭香習俗，廟方說，基於安全起見，會勸導搶頭香信眾勿快跑、平安插頭香，讓信眾安全福氣滿滿，
王介禧表示，過去兩年疫情廟方限制活動，今年已自農曆12月1日（12月23日）開放點光明燈（俗稱點燈），首日2000人點燈，預料年初一點燈盛況、至年初五額滿，小年夜晚上至天亮拜天公儀式，今年恢復平安七星橋祈福傳統特色，廟方春節在後殿設置「平安七星橋」，提供大小信眾走過，庇佑一年平安，今年更創新設計兔年結緣品，與信眾結緣。
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