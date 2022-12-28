我家門前有小河...中壢住戶車庫門口是溪流 當地人解惑

桃園巿中壢區普仁里幸福街上有戶人家在鐵捲門上寫著「車庫，請勿停車」幾個大字，門前卻是黃屋莊溪，讓人想停也沒得停，令人費解；當地里長張鳳凰解惑說，住戶過去在自家門口自建跨溪便道，後來政府要整治溪流、美化環境，強制拆除違建，才變成現在這樣。

有民眾在臉書社團路上觀察學院發現，這戶的車庫鐵門跟溪流堤防相連接在一起，完全沒有任何空間可供車輛行駛，且不見任何可以渡溪的橋或便道，相當好奇車主平時要怎麼進出，為何設計如此奇特，在網路上引發熱烈討論。

有民眾紛紛在貼文底下留言，「仔細看的話，車庫門前有曾經是道路橋樑的痕跡」、「原本是馬路，所以車子可以開出來，後來他河堤整治變成一個步道」等，替網友解答。

張鳳凰表示，該戶人家前門位在中北路28巷，幾十年前該戶人家在屋後闢停車場，占用公有空間自行興建便道，方便能從幸福街這一端進出。有當地居民指出，該戶更曾在加蓋處做生意，禁止民眾進入，過去製造滿多的問題。

張鳳凰說，後來市府要整治黃屋莊溪並興建步道路綠美化等，才強制該戶人家拆除便道，之後出入口就廢棄不再使用。這件事已過了許久，沒想到又會在網路上引發討論，附近居民早就見怪不怪了。