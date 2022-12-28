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百年苗栗舊三義火車站返鄉用地卡關 公所求助立委解決

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣舊三義火車站返鄉用地卡關，三義鄉公所求助立委陳超明協調解決。記者范榮達／攝影
苗栗縣舊三義火車站返鄉用地卡關，三義鄉公所求助立委陳超明協調解決。記者范榮達／攝影

逾百年歷史的苗栗縣舊三義火車站返鄉一波三折，三義鄉公所希望台灣鐵路局管理的用地有償撥用，可以管用合一，但台鐵局最近公文希望合作開發或租用方式，公所求助立委陳超明協調解決。

舊三義火車站1916年落成，標準日式木造站房，1995年9月因山線鐵路雙軌工程拆除，卓蘭鎮一家遊樂區向台鐵局標得擺置在園區，遊樂區後來歇業，透過前縣議員韓茂賢牽線，業者捐贈回三義鄉，縣府文化觀光局逐一編號拆卸，交由三義鄉公所計畫在舊山線魚藤坪遊客中心旁組裝，但用地卡關。

三義鄉公所指出，客委會去年補助160萬元，加上公所配合款10多萬元，辦理先期規畫，台鐵局管理的國有土地，公所希望有償撥用，今年初台鐵局函文樂觀其成，未料，最近台鐵局又來文，因應台鐵將公司化，希望以合作開發或租用的方式，提供組裝舊車站。

公所認為如果有償撥用，公所取得房地產權，並實際經營管理，如果合作開發或租用，土地管理權還在台鐵局，公所組裝舊車站，卻還要受制簽約合作開發或租賃契約，恐怕綁手綁腳，用地問題沒有解決前，先期規畫期中報告無法審查，更別提後續爭取初估2800萬元的組裝經費。

公所表示，三義舊山線鐵路自行車，開創觀光新局，將來可能延長到泰安站，公所要打造亮點，寄予舊三義火車站厚望，不僅站房逾百年歷史有古風，還是台灣經典電影「小城故事」的重要場景，由早期明星鍾鎮濤、林鳳嬌主演，已故歌手鄧麗君演唱主題曲，膾炙人口一時，故事行銷觀光。

台鐵 火車站 房地產

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