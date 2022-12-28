自來水東興廠施工停水23小時！頭份市、竹南鎮32里注意

台灣自來水公司中區工程處因辦理份東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程，訂於明年1月4日上午9點起到隔天上午8點止，停水23小時施工，頭份市、竹南鎮共計32里用戶受影響，台水公司請用戶提早儲水備用，造成不便也請見諒。

自來水公司第三區管理處表示，公司中區工程處辦理「東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程」直徑1350mm的新舊管線連絡改接，訂於明年1月4日上午9點起至明年1月5日上午8點止，停水施工，共計23小時。

公告停水區域包括竹南鎮的照南里、龍鳳里、天文里、聖福里、龍山里、開元里、中美里、中華里、正南里、竹南里、中港里、中英里、新南里、公義里、大埔里、竹興里、營盤里、大厝里、佳興里、港墘里、海口里、頂埔里（京元電子）、崎頂里、山佳里。

頭份市則有文化里、合興里、中興里、後庄里、蟠桃里、東庄里（中央路以西）、山下里（文化街以西）、田寮里（民族路以北）。