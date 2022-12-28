快訊

北市跨年主視覺遭酸爆「適合深蹲市」 蔣萬安回應爭議

NBA／唐西奇60分21籃板大三元 天神降臨隻手逆轉尼克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台66今晚及明晚施工封閉 建議提前改走平面避塞車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台66快速道今晚及明晚兩項路面施工封閉，經過車輛請提前改道走平面車道行駛。記者曾增勳／翻攝
台66快速道今晚及明晚兩項路面施工封閉，經過車輛請提前改道走平面車道行駛。記者曾增勳／翻攝

台66快速道路失修路況不好，公路總局第一區養護工程處中壢工務段辦理台66線今年最後路面品質改善工程，該工務段今天上午表示，台66線東向7.1公里至13.6公里及20公里至27.2公里路段施工，今晚及明晚路面施工期間道路封閉，經過車輛請提前改道走平面車道，避免影響行車。

中壢公務段表示，為改善台66線道路品質，進行年終最後一波路面工程施工，台66線東向7.1公里（新屋）至13.6公里（中壢）自今晚9時到明天早上6時施工封閉，東向往大溪方向車輛提前改道，從東向7.1公里交叉路口下平面車道，改從東向13.6公里返回高架快速道行駛，車程約增加10分鐘。

中壢工務段同時公告，為辦理台66線20公里（平鎮二）至27.2公里（大溪）路段雙向路面工程施工，包括西向20公里至27.2公里路段施工，29日晚上9時至30日凌晨2時封閉，往觀音方向車輛自27.2公里匝道下平面車道、從西向20公里匝道返回台66線繼續行駛，車程約增加5分鐘。

台66線東向20公里至24公里路段施工，自30日凌晨2時至早上6時封閉，往大溪方向車輛自20號公里匝道下平面車道、從24公里匝道返回台66線繼續行駛，車程約增加5分鐘。

中壢工務段長蔡志盈表示，台66線兩工項工程施工路段，請行經車輛遵守標誌及交管人員指示減速慢行，或提前改道行駛，避開施工路段，維護行車安全。

台66快速道今晚及明晚兩項路面施工封閉，經過車輛請提前改道走平面車道行駛。記者曾增勳／翻攝
台66快速道今晚及明晚兩項路面施工封閉，經過車輛請提前改道走平面車道行駛。記者曾增勳／翻攝

車道 慢行 標誌

延伸閱讀

影／台66匝道分隔島自撞車禍 駕駛重傷受困搶救

中壢大時鐘開幕民眾憂商場單一難吸客 地方看法兩極

中壢自助餐比台北貴？ 他買寥寥幾樣遭索價110元怨：嚇死我了

中壢人記憶「大時鐘」地標回來了 建築得獎23日開幕打卡

相關新聞

自來水東興廠施工停水23小時！頭份市、竹南鎮32里注意

台灣自來水公司中區工程處因辦理份東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程，訂於明年1月4日上午9點起到隔天上午8點止，停水23...

百年苗栗舊三義火車站返鄉用地卡關 公所求助立委解決

逾百年歷史的苗栗縣舊三義火車站返鄉一波三折，三義鄉公所希望台灣鐵路局管理的用地有償撥用，可以管用合一，但台鐵局最近公文希...

台66今晚及明晚施工封閉 建議提前改走平面避塞車

台66快速道路失修路況不好，公路總局第一區養護工程處中壢工務段辦理台66線今年最後路面品質改善工程，該工務段今天上午表示...

元旦3天連假即將到來 新竹市宣布垃圾收運不打烊

周六開始即將迎來元旦3天連續假日（12月31日至明年1月2日），新竹市政府環保局今天指出，為加強垃圾清運服務品質，新竹市...

反湖口生命園區 自救會元旦紅紙革命

新竹縣反湖口生命園區自救會本月18日集結上千名湖口、新豐鄉親到縣府前抗議，昨表示因至今未獲回應，預計明年元旦發動「紅紙革...

竹縣老人文康 新車上路

新竹縣政府昨天啟用一輛價值200萬元的全新老人文康休閒巡迴車，兼具卡拉OK、電影視聽設備，將開進13鄉鎮市，連同舊車共2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。