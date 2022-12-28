台66今晚及明晚施工封閉 建議提前改走平面避塞車

台66快速道路失修路況不好，公路總局第一區養護工程處中壢工務段辦理台66線今年最後路面品質改善工程，該工務段今天上午表示，台66線東向7.1公里至13.6公里及20公里至27.2公里路段施工，今晚及明晚路面施工期間道路封閉，經過車輛請提前改道走平面車道，避免影響行車。

中壢公務段表示，為改善台66線道路品質，進行年終最後一波路面工程施工，台66線東向7.1公里（新屋）至13.6公里（中壢）自今晚9時到明天早上6時施工封閉，東向往大溪方向車輛提前改道，從東向7.1公里交叉路口下平面車道，改從東向13.6公里返回高架快速道行駛，車程約增加10分鐘。

中壢工務段同時公告，為辦理台66線20公里（平鎮二）至27.2公里（大溪）路段雙向路面工程施工，包括西向20公里至27.2公里路段施工，29日晚上9時至30日凌晨2時封閉，往觀音方向車輛自27.2公里匝道下平面車道、從西向20公里匝道返回台66線繼續行駛，車程約增加5分鐘。

台66線東向20公里至24公里路段施工，自30日凌晨2時至早上6時封閉，往大溪方向車輛自20號公里匝道下平面車道、從24公里匝道返回台66線繼續行駛，車程約增加5分鐘。