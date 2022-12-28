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張善政巡視市府各櫃檯 對團隊4要求再加1條

聯合報／ 記者鄭國樑陳右豪／桃園即時報導
張善政第一天主持市政會議，提出5項工作要求。記者鄭國樑／攝影
張善政第一天主持市政會議，提出5項工作要求。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政25日在就職演說要求團隊以專業、熱忱、效率、操守期許，各項作為以市民優先。今天上午第一次主持市政會議，重申4個期許，並加碼要求局處長要建立沒有威權的領導風格風範。

張善政仔細說明「4+1」個工作期許，針對「管理風格」表示，他過去擔任行政院長，和大家在同一條船為共同的目標打拚，大家有事情不能解決的時候，他出面協調解決問題，但不是說「我命令你這樣、那樣」，在領導的過程絕對不要用威權，而是要讓同仁知道，即使主管和同仁的意見不一致，也要讓屬下、同仁知道為什麼要做這樣的決定，背後有合理的考慮。

意思就是不要用威權、高壓、命令「少跟我說三道四」，千萬不要用這種態度面對同仁和幕僚，要用大家互相幫忙的方式，主管該發揮權限的時候就要發揮，但不是用威權。

張善政表示，就職演說提出專業、熱忱、效率、操守4個期許，當天限於時間不能闡述，今天利用市政會議說明。熱忱就是對於市政府的業務無論對內或對外，都要保持熱忱、積極，讓人感覺到服務的背後有能量在驅動，從上到下的都貫徹。

張善政這兩天在行政大樓走動，看見很多對外的櫃檯，不管志工或市府服務人員都能保持熱忱，他說，這種精神一定要維持住，也要不時打氣，讓櫃台服務人員從早到晚都有熱忱。

專業方面，張善政指出每個人都能專長，能不能足以面對未來更多元化的業務，不只要維持原來的專業能力，也要特別在意面對新的多元化業務，是不是有寬敞的眼界，或至少有足夠的常識能面對。所以，要讓同仁知道在桃園市政府工作不但能奉獻專長，也能吸收更多新知和更多成長的機會，人事處和各局處平常就要有能讓同仁增廣見聞的訓練，專業也可以成長。

張善政表示，效率包括對外服務，他在各樓層走動，問洽工民眾對服務的滿意，都表示很好，這種率率要維持住。不只對外，內部公文流程也要有效率，公文難免會被退回，但是如果退太多次文來文往必然影響效率，必要時要聚在一起把事情弄清楚 。

操守方面，張善政強調絕對不能發生收賄的事情，對外應酬也要有分寸不是花天酒地，這點務必要把持，就職典禮也提出過。

張善政上任後第一次主持市政會議，會前利用10分鐘說明工作5點要求。記者鄭國樑／攝影
張善政上任後第一次主持市政會議，會前利用10分鐘說明工作5點要求。記者鄭國樑／攝影

張善政 桃園市長

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