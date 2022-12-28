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元旦3天連假即將到來 新竹市宣布垃圾收運不打烊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市元旦連假垃圾清運不打烊。圖／市府提供
新竹市元旦連假垃圾清運不打烊。圖／市府提供

周六開始即將迎來元旦3天連續假日（12月31日至明年1月2日），新竹市政府環保局今天指出，為加強垃圾清運服務品質，新竹市除元旦1月1日（周日）採假日定線定時定點收運外，其餘日期維持正常垃圾收運。

市府環保局指出，今年12月31日（周六），正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；明年1月1日（周日）元旦，採假日定線定時定點收運。

明年1月2日（周一）為正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）。

環保局長江盛任說，請市民朋友配合垃圾清運時間並多加利用，並請事先將垃圾分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，確實打包妥當，再交由垃圾車及資源回收車收運。

環保局也呼籲市民朋友，為維護市容整潔，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，讓新竹市持續邁進低碳永續家園；市民朋友對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科（服務電話：5388406轉9）。

新竹 元旦 加利

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