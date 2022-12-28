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高虹安上任首訪竹市警察局 關心治安交通允市府做後盾

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安與副市長蔡麗清、祕書長張治祥、發言人施淑婷、警察局長郭士傑等警察同仁合影。圖／市府提供
新竹市長高虹安與副市長蔡麗清、祕書長張治祥、發言人施淑婷、警察局長郭士傑等警察同仁合影。圖／市府提供

新竹市長高虹安上任後第1站前往警察局訪視警政工作，市府今天指出，高虹安特別指示警察局對民眾最關切的治安問題，如詐欺、黑道幫派、街頭暴力等，都要能夠確實掌握及全力查緝，維護治安的平穩；對交通問題要妥善規畫並運用民力，發揮各項勤務效能。

高虹安在聽取警察局長郭士傑的業務工作報告後表示，對警察局治安方面掃黑、緝毒、打詐、肅槍成效、運用科技在交通疏處及執法工作及為民服務的創新作法，表示肯定。

高虹安也感謝警察局全體同仁日以繼夜、盡心盡力的付出，讓民眾安心生活，也希望同仁能持續努力，沒有最好，只有更好，並對警察同仁執勤的辛勞表達肯定與慰勉。

高虹安在會上特別指示對民眾最關切的治安問題，如詐欺、黑道幫派、街頭暴力等，都要能夠確實掌握及全力查緝，維護治安的平穩；對交通問題要妥善規畫並運用民力，發揮各項勤務效能。

另對於CCTV錄影監視及車牌辨識系統的影像分析及相關數據運用要持續優化精進，以全方位掌握治安狀況並提升偵查能量；另外亦關心同仁應勤裝備及執勤安全防護需求，市府強調會做警察局的後盾，全力支持給予員警最佳的保護與保障。

最後，高虹安也期勉警察同仁以「誠懇務實」的態度，做好警政工作，全力以赴，提供民眾「安全、安暢、安心」的生活環境，共同努力讓新竹「安」心。

新竹市長警察局長郭士傑（左1）簡報警察局業務。圖／市府提供
新竹市長警察局長郭士傑（左1）簡報警察局業務。圖／市府提供
新竹市長高虹安上任首站訪視警察局。圖／市府提供
新竹市長高虹安上任首站訪視警察局。圖／市府提供
新竹市警察局長郭士傑（左）向市長高虹安介紹3個分局長。圖／市府提供
新竹市警察局長郭士傑（左）向市長高虹安介紹3個分局長。圖／市府提供

警察 高虹安

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