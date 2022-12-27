盧秀燕與楊典忠大啖燒仙草 規劃海線建設、增加婦幼福利
台中市長盧秀燕打破台中縣市升格魔咒，成功連任。今天下午在副市長王育敏、民政局長吳世瑋陪同，拜訪民進黨市議員楊典忠，眾人大啖清水在地燒仙草點心，攜手規劃海線建設與增加婦幼福利。楊稱讚盧市長眾望所歸，市民高期待，希望盧市長加倍努力建設台中。
楊典忠表示，盧市長連續兩屆上任後就拜訪議員，重視地方民意的表現值得肯定，他更拿出選舉政見看版，希望未來4年延宕許久的海線建設，例如：施工中的海洋生態館、尚未動工的捷運藍線、尚未核定的機場捷運、施工中的清水運動中心、清水沙鹿社會住宅、海線寵物公園等等，要加速完成。
現在國人少子化，楊典忠建議，市府推行孕婦產檢、無痛分娩免費、營養午餐免費、育兒津貼加倍、敬老愛心卡現金發放等福利政見。
台中市長盧秀燕表示，海線建設我們一起努力完成，海線鐵路雙軌化不是市府不做，而是希望中央「高抬貴手」，交通建設幾乎都在「爭取當中」，很多建設持續進行，婦幼福利措施一起幫市民規劃。
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