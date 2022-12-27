來竹縣圖書館借書 贈金兔年限量春聯、紅包

新竹縣政府文化局規畫客家年味過新年系列活動，包括「瑞兔迎春新春揮毫」，由書法名家現場揮毫送春聯、「新春Opening」看表演玩互動遊戲、「愛食麼个」客家粄食文化展、福客慶豐年創意DIY等；圖書館也推年節氣味主題書展以及「閱兔好書開新運」活動，即日起借閱書籍，即可兌換限量創意版畫春聯。

新竹縣長楊文科今偕文化局長李安妤，展示文化局所推出的超卡哇依兔年版畫春聯與紅包袋。楊文科說，為鼓勵鄉親看好書迎兔年，即日起至1月6日到文化局圖書館一次借閱8本書，就可到文化局圖書館1樓櫃台，兌換書法名家王德泉老師所設計的創意版畫春聯。

明年1月7日至19日到新竹縣14所公共圖書館任一間一次借閱8本書，可到圖書館櫃台兌換限量童趣紅包袋，每份共有3種圖案。

文化局表示，迎接春節到來，即日起明年1月29日在文化局圖書館1樓大廳辦理「五感中的年節氣味」主題書展，帶領鄉親以閱讀，開啟用視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感官記憶，體驗年節氣氛。

另外，今年「兒童閱讀集點活動」延長將至明年1月31日止，獎品兌換至明年2月26日止，歡迎還沒完成兌獎的鄉親，把握機會集點換好禮。

文化局還有規畫新春系列活動，包括1月7日《瑞兔迎春》新春揮毫，邀請書法及版畫名家、縣長盃比賽首獎得主現場揮毫贈送鄉親， 1月8日演藝廳周邊《新春Opening》音樂會。

1月7日至月20日在新瓦屋客家文化保存區舉辦「2023 福客慶豐年」系列活動，規劃大型《吉兔》裝置藝術、《拔菜頭》農事體驗、Hakka 小兔菜包手作體驗、春味市集及山宛然客家布袋戲劇團等活動，讓民眾一起體驗濃濃客家味，共下迎好年。相關活動資訊，請上「新竹縣政府文化局」粉絲頁查詢。