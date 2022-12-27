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張善政小內閣挨批女性比率低 藍酸前朝官員政治操作

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
桃園市長張善政（圖）小內閣女性比例遭質疑偏低，藍營議員則強調適才適所才是重點。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（圖）小內閣女性比例遭質疑偏低，藍營議員則強調適才適所才是重點。圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政小內閣近期遭前市府官員質疑，女性局處首長僅1至2成，比率太低。綠營議員諷刺，張選前強調保障婦幼權益，卻沒反映在市府人事布局，十分「善」變。藍營議員反擊，前市長鄭文燦2018年的女性一級首長也僅5位，應讓張善政適才適所、逐步提高女性人才比率才是首要目標。

桃園市資科局前局長余宛如近日批評，張善政市府32名一級機關局處長中，女性首長僅6位，若加上府層級共37位小內閣成員，女性首長也只有7人；反觀鄭文燦任內，一級機關有10位女性首長，若加上事業單位也有11位，兩相比對令人失望。

張善政回應，市府女性從業人員比率並不低，未來在人事升遷過程會整體考慮，重視女性比率。據桃市府人事處統計，市府員工目前共1萬3692人，其中男性8159人，女性5533人，男女比約6比4。

民進黨議員許家睿表示，張善政選前提出成立婦幼局等保障婦幼權益的政見，選後卻沒有反映在市府人事布局，凸顯選前選後不同套、十分「善」變，未來應增加女性首長比率，讓女性觀點落實在各局處。

議員魏筠表示，張擔任行政院長時曾主張以性平政策為目標，但現今比率真的偏低，宛如打臉過去的自己，如果議會第一個會期做不到，盼下個會期能改善。

國民黨議員凌濤指出，根據婦女新知基金會報告，鄭文燦市府2018年時，女性首長人數僅有5位，一級主管女性比率一度低至13.89％，更低於張善政任用人數；前市府官員不必急於政治操作，相信張善政任內會逐步提高女性首長比率，落實性別平權。

議員舒翠玲表示，市府應該用人唯才，不要有性別迷思，如果只因為是女性就任用，對市政不一定有幫助，現在應該先讓張善政適才適所，慢慢發掘人才，才是最主要的目標。

張善政 議員 鄭文燦

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