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發動紅紙革命 竹縣反湖口生命園區自救會元旦靜默抗議

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣反湖口生命園區自救會，本月18日集結上千位鄉親到新竹縣府前抗議，至今未獲回應，預計元旦當天再發動一波「紅紙革命」。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣反湖口生命園區自救會，本月18日集結上千位鄉親到新竹縣府前抗議，至今未獲回應，預計元旦當天再發動一波「紅紙革命」。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣反湖口生命園區自救會，18日集結上千位湖口、新豐鄉親到新竹縣府前抗議，用行動提出訴求，自救會表示抗議至今未獲回應，預計元旦當天再發動一波「紅紙革命」，號召鄉親穿戴紅色衣物、配件前往縣府前廣場靜默抗議，盼縣府能傾聽民意。對此，縣府表示尊重，允諾未來會在適當時機舉辦說明會。

反對縣府生命園區湖口自救會會長陳岫玫說，18日陳抗至今，新竹縣政府仍未與居民溝通，因此自救會預計明年1月1日元旦當天，在縣府舉辦升旗典禮之際，號召民眾自主響應，一起參與紅紙革命；當天將以紅色為主題，參加者可穿紅衣服、紅帽、紅手套、紅色圍巾等衣物配件，象徵居民對於設立湖口生命園區的怒氣，以及熱愛家鄉的熱血，再次表達反對在湖口鄉建縣立生命紀念園區立場。

自救會再次強調，堅決反對殯葬園區的決心，「為了孩子的未來，我們要公園，不要墓園。」反對縣府生命園區新豐自救會明年1月1日當天預計將在現場義賣紅色雨傘，為長期抗戰募資；湖口自救會未來也不排義賣家政班媽媽手作小物或美食等，做為未來陳抗、聘請律師等費用，目前尚在套論階段，待形成共識後會開會討論決議。

自救會表示，元旦升旗結束後，將邀請現場民眾進行連署，加速達成5萬人連署目標；他們企盼縣長楊文科聆聽民意，因為民眾都在等待縣府給交代，若未獲得回應，未來抗議活動不會停止。

對此，縣府民政處長賴江海回應，台灣是民主社會，我們尊重鄉親表達訴求的方式，未來會在適當時機舉辦說明會，也請前來參與活動的鄉親注重保暖及安全。

新竹縣反湖口生命園區自救會，預計元旦再發起「紅紙革命」，號召鄉親穿戴紅色衣物、配件前往縣府前廣場靜默抗議。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣反湖口生命園區自救會，預計元旦再發起「紅紙革命」，號召鄉親穿戴紅色衣物、配件前往縣府前廣場靜默抗議。記者巫鴻瑋／攝影
上千位新豐、湖口鄉親本月18日到新竹縣府前抗議，反對興建湖口生命紀念園區。記者巫鴻瑋／攝影
上千位新豐、湖口鄉親本月18日到新竹縣府前抗議，反對興建湖口生命紀念園區。記者巫鴻瑋／攝影
反對興建湖口生命紀念園區，上千位民眾不分老幼，本月18日到新竹縣府前抗議，預計元旦將再再發動「紅紙革命」。記者巫鴻瑋／攝影
反對興建湖口生命紀念園區，上千位民眾不分老幼，本月18日到新竹縣府前抗議，預計元旦將再再發動「紅紙革命」。記者巫鴻瑋／攝影

自救會 新竹

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