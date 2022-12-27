疫情趨緩年菜飯店搶商機6人圍爐熱銷 店內用餐已訂超過8成
農曆春節即將於明年1月21日登場，除夕圍爐今年擺脫疫情陰霾，民眾紛紛預約飯店吃美食，預定熱潮明顯比去年高出許多；和逸飯店．桃園館業務行銷部表示，飯店內的中、西餐廳及宴會廳等，已達9成以上；南方莊園也說，館內中餐廳訂席超過100桌幾乎全滿。
這幾年受疫情影響，民眾對於外出用餐仍有疑慮，因此各餐廳飯店主打外帶年菜，不過今年疫情趨緩，各大業者也紛紛吸客，和逸飯店指出，今年10月就有許多民眾在詢問除夕圍爐的相關事宜。
和逸的西餐廳主打Buffet、中餐廳小桌數，宴會廳則是大圓桌為主，在11月時訂位就達8成，西餐廳有200人訂位，中餐廳20桌，宴會廳則超過40桌，目前幾乎全滿。
和逸說，宴會廳這次主打有19公尺的長螢幕，並邀請團隊表演，因中壢是客家人大本營，飯店這次主打客家主題的除夕圍爐宴，以老菜圃、菜圃及新鮮蘿蔔耗時2天燉製的「三代同堂菜圃雞」，象徵老中青三代同堂圍爐的喜氣，及「客家梅香蒸海蝦」打破傳統梅干扣肉的組合。
南方莊園表示，前2年外帶年菜佔8成以上，今年大家很早就開始詢問除夕圍爐，中餐廳目前超過100桌幾乎全滿，而自助式的西餐廳晚間第2輪還能預訂。
南方莊園說，除夕當天除了樂團表演，更有抽獎活動，相當精采，而一般飯店都是以10人一桌為主，不過小家庭漸增，這次推的6人年菜也相當受歡迎，可以感受到民眾想外出團圓的心情。
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