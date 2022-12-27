老榕樹手術重生 苗栗卓蘭「飄浮在空中的樹」成打卡新地標
苗栗縣卓蘭鎮內灣里山尾伯公廟旁有棵老榕樹，樹齡超過百年，因染上褐根病逐漸落葉枯萎，為拯救這棵老樹，縣府農業處利用樹木外科手術，切除染病部位並清除病土、病根株，並架設樹體支撐架、施作榕樹導根，讓老榕樹重生，宛如浮在半空中，而有「飄浮在空中的樹」美名。
縣府農業處指出，因為治療過程切除樹木染病部位，保留健康的上半部，老樹看起來就像浮在半空中，近日出動空拍機進行病害檢查與枝葉量監測，發現老榕樹歷經大型手術後，已漸漸恢復活力，枝葉又再次繁茂起來，由於太過特別，已經成為卓蘭鎮的打卡新地標。
不過，完成搶救只是保護老榕樹的第一步，後續的維護與監測同樣重要，包含檢視榕樹生長情況、導根生長狀況、施肥、棲地管理、澆灌系統檢查等。
苗栗縣府農業處表示，樹的壽命遠大於人類，一棵社區中的老樹，會成為連結好幾代居民的共同記憶，老榕樹做為里民們的「長輩」，他的健康曾經亮起紅燈，但透過各方的資源挹注下，重新獲得了生機；之後會繼續辦理老榕樹的維護工作，並導入創新技術，持續監測其生長情形，讓「飄浮在空中的樹」繼續開枝散葉，陪伴里民。
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