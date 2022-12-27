營業額、使用率未達目標 桃園區公民會館要重新招標

位於桃園火車站前商圈的桃園區公民會館，原本平均一天入場人次不到50人，去年市府委外，以「藝文便利店」為主題，每日吸引200人上門，但仍未達績效目標，審核未過，營運團隊「桃托邦藝文聯盟」近期宣布年底將結束進駐。市府文化局表示，目前正重新招標，空窗期預計規畫文創品牌快閃展覽，盼持續吸引市民參觀。

公民會館位於桃園區中華路，離桃園火車站不到5分鐘腳程，鄰近統領百貨、in 89統領影城、77藝文町等商業、藝文空間，但人潮始終低落，使用率不高。為提高效益，市府去年以360萬元委外經營，更在今年將業務從新聞處移轉到文化局。

桃托邦藝文聯盟進駐營運後，以「藝文便利店」為主題，共舉辦6場展覽，並與桃園在地品牌合作，推出文創市集、工作坊、座談、DIY等活動。每月也固定舉辦城市導覽，帶領市民認識桃園站前商圈和桃園老城區；場館經營2年來，桃園區公民會館來客數不畏疫情逆勢成長，現在每月有平均2500位民眾參觀。近期卻傳出結束進駐，不少市民感到訝異。

文化局表示，營運團隊與市府採委外經營模式，合約為期1年，最多可後續擴充2次，今年市府與營運團隊繼續合作，但年底審查會議，外部委員認為桃園區公民會館營業額、空間使用效能較低落，因此最後未通過審查，無法繼續由該團隊營運。

文化局表示，過去桃園區公民會館主要作為空間借用和市政展示功能，經改造後煥然一新，肯定營運團隊努力；而當地停車空間雖不足，難以吸引觀光團客，不過公民會館位處精華地，未來仍須設法吸引站前商圈民眾參觀，並兼具公益性，明年大方向不變，會繼續讓公民會館成為老城區的文化據點。

桃托邦藝文聯盟表示，商業與非營利平衡拿捏不易，「這是我們還在面對，也還需要努力的地方」，藝文環境的培養需時間深耕，團隊努力兼顧文化深度與受眾廣度，但還有可以做得更好的地方，未來會更努力。