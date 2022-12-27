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落實張善政智慧醫療 桃園沿海行動門診增設遠距會診

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
桃市府衛生局表示，明年將在新屋、觀音、大園3區的行動門診，增設其他專科門診，並在服務據點提供遠距會診，落實桃園市長張善政推動智慧醫療的政見。圖／桃園市衛生局提供
桃市府衛生局表示，明年將在新屋、觀音、大園3區的行動門診，增設其他專科門診，並在服務據點提供遠距會診，落實桃園市長張善政推動智慧醫療的政見。圖／桃園市衛生局提供

桃園沿海地區醫療資源不足，市府衛生局今天表示，明年將在新屋、觀音、大園3區建置行動門診，除了原本家醫科外，更希望能依據當地民眾需求，增設其他專科門診，避免民眾舟車勞頓。此外在服務據點也提供遠距會診，落實桃園市長張善政推動智慧醫療的政見。

因應桃園沿海地區醫療資源缺乏，衛生局在2019年委託醫療院所，建置沿海地區醫療網絡服務計畫，提供行動門診、遠距會診等服務。衛生局統計，截至今年11月底，行動門診共開設253診次、巡迴門診及諮詢服務1990人次，預立醫療照護諮商推廣374人次、居家醫療訪視189人次及健康講座參加人數505人次。

蘇柏文表示，目前沿海行動門診主要開設的是家醫科，明年會鼓勵醫院依據當地民眾需求，增設其他專科門診，並在服務據點提供遠距會診；如新國民醫院預計將提供骨科、復健科及皮膚科的遠距會診服務，讓沿海地區民眾運用智慧科技就近獲得專科會診照護。

蘇柏文表示，上述醫院除了門診也會在當地辦理健康講座、居家醫療訪視等服務，讓沿海地區民眾更懂得預防及加強健康觀念。

衛生局 遠距 張善政 桃園

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