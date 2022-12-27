苗栗火旁龍25年 重頭戲火旁龍之夜2月4日登場

苗栗市特有的民俗節慶火旁龍今天啟動，重頭戲民俗踩街、火旁龍之夜將於明年2月3、4日，分別在市區及後龍溪河濱公園登場，市長邱鎮軍期許打響知名度，推廣苗栗觀光。

苗栗火旁龍邁入第25年，成為一年一度盛事，也被編入南一書局國小4年級下學期教科書，今年以「龍躍貓裏精彩25」主題，邱鎮軍、苗栗市民代表會主席陳仁杰等人今天在苗栗火車站西站廣場啟動，並由藝人瘋狂麥克斯帶動發表火旁龍廣場舞，現場熱鬧滾滾。

火旁龍重頭戲2月23日民俗踩街，將有近50支藝文踩街團隊及社區、社團參與，2月4日在河濱公園，除龍隊輪番上陣火旁龍外，並有火舞秀，「龍飛鳳舞」升級版演出。

此外，「祥龍巡庄」明年1月27日龍隊前進頭份市永貞宮、三灣鄉五穀宮，1月28日在卓蘭鎮峨崙廟、獅潭鄉義民廟表演，1月29日上午10點在苗栗火車站西站廣場「細偶仔迎龍趣」，歡迎民眾參加微型趣味舞龍拜年活動。

「祥龍點睛」1月30日在玉清宮廣場舉行，規畫神龍祈福陣單元，參加民眾可以獲得「GO兔貓裏小龍背包」紀念品，「貓裏客家龍競技」接著登場，2月7日在苗栗市五文昌廟舉辦「化龍返天」儀式，相關活動資訊網路搜尋「苗栗火旁龍」官方網站https://bombingdragon.com/或FB粉專、IG查詢。

搭配火旁龍活動，市公所將應節在市區街道佈置節慶喜氣景觀，包括苗栗火車站西站的玉兔迎春花燈、廣場旁的客家龍神壇，火車站東站的巨型桐花燈樹，及還有中正路的五彩繽紛燈飾。