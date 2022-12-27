卡拉OK飆歌、看電影 竹縣全新老人文康車上線
兼具卡拉OK、電影視聽設備的新竹縣老人文康休閒巡迴車今天正式啟用，價值200萬元的老人文康車由縣府社會處運用公益彩券盈餘基金購置，未來將開進全縣13鄉鎮提供長輩休閒娛樂。新竹縣長楊文科與社會處長李國祿，在現場民眾要求下高歌「客家本色」，楊文科秀完歌藝笑得靦腆，同時邀請鄉親預約唱歌。
縣長楊文科說，縣府相當重視老人福利，落實老中青幼通通照顧政策，這次新購置老人文康車，配備有卡拉OK，還可點唱高達5萬多首歌曲，甚至還能看電影。他說，這台車可以開進各鄉鎮村里的關懷據點、社區活動中心、老人中心，讓，把歡樂帶到每一個鄉鎮，「只要你申請，我們都可以把車子開到你的社區」。
縣府社會處長李國祿說，新竹縣在2005年底獲行政院內政部捐贈一輛文康車，但服務至今長達17年，設備已老舊；今年度主要在新豐、湖口、竹東、關西、尖石、竹北等鄉鎮巡迴提供近100次服務，約3000名長者受惠。
為了提升服務長者的品質，社會處運用公益彩券盈餘基金200萬元，購置一輛全新老人文康休閒巡迴服務專車，配備全新卡拉OK視聽設備、50吋電視，還內建中文、英文、客語、台語、日語共5萬多首歌曲。
李國祿說，文康車未來將可巡迴13鄉鎮市，提供休閒文康娛樂以及福利服務；如辦歌唱比賽、趣味活動、影片欣賞、各類老人休閒文康娛樂聯誼活動，以及提供各項老人福利服務諮詢、宣導福利政策、配合時令宣導防疫、反詐騙宣導、交通安全、衛生保健或災害防救等資訊。如有需求，民眾可撥打文康車預約專線5518101轉3144彭先生。
新竹縣落實照顧老人福利，社區照顧關懷據點暨巷弄長照站自2018年底的45處，逐年增加，明年可望會增加到104處。老人免費健康檢查對象也已經從70歲調降到65歲，並爭取中央補助長照2.0計畫經費從2018年4億6195萬8000元，增加到2022年7億1146萬2000元，成長154%。今年9月也跟4大計程車隊合作推出敬老卡搭乘計程車服務。
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