「2023玉兔迎春」苗警舉辦重要節日安全維護工作協調會
「2023玉兔迎春」，苗栗縣通霄警分局昨召開「112年加強重要節日安全維護工作協調會」，為農曆新年的治安、交通作好萬全準備，也希望為轄區居民營造一個平安、祥和的年節氛圍。
昨協調會由副分局長蔡其宏主持，邀集通霄、苑裡、西湖3鄉（鎮）公所代表、縣議員周玉滿、陳品安及縣議員徐永煌助理徐瑞轅、各級機關、里長、海巡、學校、金融機構、加油站、風景遊樂區人員及各協助民力參加。
蔡其宏表示，112年加強重要節日安全維護工作期程自112年1月1日22時起至1月30日24時止，為期30日，統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸全面務實執行。
年關將近，春節前後，各金融機構、賣場、彩券行現金流量大，尾牙聚餐機會頻繁、各風景區、廟宇、通霄及苑裡高速公路交流道初四、初五車潮將遽增，警方除加強金融機構安全維護、防搶、防竊、反詐騙宣導、取締酒後駕車、重大交通違規及春節交通疏導等工作執行外，更提供「民眾舉家外出之安全維護」、「保護民眾存款、提款安全」、「機動派出所」等多項便民措施，希望民眾能多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言