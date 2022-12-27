「2023玉兔迎春」苗警舉辦重要節日安全維護工作協調會

「2023玉兔迎春」，苗栗縣通霄警分局昨召開「112年加強重要節日安全維護工作協調會」，為農曆新年的治安、交通作好萬全準備，也希望為轄區居民營造一個平安、祥和的年節氛圍。

昨協調會由副分局長蔡其宏主持，邀集通霄、苑裡、西湖3鄉（鎮）公所代表、縣議員周玉滿、陳品安及縣議員徐永煌助理徐瑞轅、各級機關、里長、海巡、學校、金融機構、加油站、風景遊樂區人員及各協助民力參加。

蔡其宏表示，112年加強重要節日安全維護工作期程自112年1月1日22時起至1月30日24時止，為期30日，統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸全面務實執行。

年關將近，春節前後，各金融機構、賣場、彩券行現金流量大，尾牙聚餐機會頻繁、各風景區、廟宇、通霄及苑裡高速公路交流道初四、初五車潮將遽增，警方除加強金融機構安全維護、防搶、防竊、反詐騙宣導、取締酒後駕車、重大交通違規及春節交通疏導等工作執行外，更提供「民眾舉家外出之安全維護」、「保護民眾存款、提款安全」、「機動派出所」等多項便民措施，希望民眾能多加利用。