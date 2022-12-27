魔獸也要來！桃園跨年晚會登場 3階段交管、接駁看這裡

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」31日晚間7時在高鐵桃園站前廣場舉行，黃子佼、熊仔、吳卓源等藝人將登台演出，連球星魔獸霍華德也會來共襄盛舉，預期人車潮多；桃園市警局今表示，現場將分三階段管制會場周邊路段，管制區內停車格禁止停車，民眾可多利用既有公車、捷運，及市府加開的接駁公車前往。

桃園市警局指出，桃園跨年晚會本月31日晚間7時起開跑，隔天凌晨0時30分結束，為紓解人潮、車流，將實施三階段交通管制疏導，第一階段12月31日8時起管制青境路（計程車排班區）及高鐵站前西路一段（青園路至領航南路區間，警備車輛停放區），15時起管制高鐵站前東路一段（高鐵站前路至領航南路區間靠會場側）

第二階段12月31日晚上11時至1月1日1時，管制高鐵站前路、高鐵站前西路一段、領航南路三段靠會場側，以及高鐵站前東路一段、青山路雙向通行；第三階段12月31日晚上11時50分至1月1日0時30分，管制高鐵站前路靠高鐵側、領航南路三段靠活動中心側、高鐵站前西路（領航南路至高鐵北路靠會場側）。

警方提醒，管制期間，相關路段的停車格及路邊禁止車輛停放， 除公車、消防車、救護車、活動車輛外，一般車輛禁止進入，違者拖吊，管制範圍及時間視現場人車疏運需求機動調整。

警方提醒，為避免受困車潮中，民眾可多利用大眾運輸，活動期間機場捷運41小時營運不收班，A18站下車出站即可到會場，也可乘市府加開的「桃園火車站往返桃園高鐵站」、「中壢火車站往返機場捷運A21站」等2條接駁車路線，其餘現有公車路線可詳活動官網（https://nye2023.tycg.gov.tw/）。