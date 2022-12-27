竹市2023元旦升旗　歌手獻唱搭配限定早安市集

為迎接2023年，新竹市府1月1日上午7點半將在市府前廣場舉辦升旗典禮，特別的是，當天國歌領唱安排Fantasia人聲樂團，跳脫以往制式化的升旗典禮，以新穎的人聲方式演唱帶給民眾耳目一新感受，現場另有精彩暖場表演，及JF太鼓及鄭如鈞、范書雅、Jerry Workhouse三組歌手獻唱，搭配限定早安市集，歡迎民眾共襄盛舉。

市長高虹安說，2023年全新市府團隊將會帶領市民朋友齊心向前，為市政而努力，歡迎民眾相揪到市府前廣場唱國歌、享用幸福美味早餐及音樂欣賞一起許下新年新希望度過美好溫馨的早晨。

社會處表示，2023年的元旦升旗典禮將由晶晶兒童合唱團及社區照顧關懷據點長輩VS MIKI 兒童街舞年齡相差63歲帶來跨齡表演揭開序幕，邀來「JF太鼓團」以笛子及4種鼓、鈸樂器互相配合演奏來呈現歡鬧的氛圍以感染人心。

另外，市府廣場周邊設有20攤早餐市集、音樂賞欣及專屬飲食專區，還有小丑魔術與孩童同歡樂，早安市集共20攤，包含土鍋飯糰火炎山、caca越南法國麵包專賣店、掌櫃食堂、眷村龎、一分耕耘烘焙工作室、興吐司、日好食事不脹氣雞蛋糕、藏點子手作烘焙、桔祥農莊、阿桂的家手作吐司、饅有食力、黃麻吉、南寮風蒸包刈包、ZeroOne行動咖啡、國王企鵝烤鴨潛艇堡、起司多CheeseDo、豪手藝、食嚥嗜、張師傳手作美食及健康長城素食超市等50種限定早餐，數量有限，限定販售時間為元旦早上6至10點。

社會處表示，元旦當天民眾只要準備10張今年11月至12月的統一發票（含雲端發票），即可兌換元旦限定平安符，數量共700份，換完為止。若出示身分證字號含有2023其中三個數字，任排列組合即可兌換限量100份「面額百元早餐券」。